La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este viernes concentrar el voto en torno al proyecto del PP, de Alfonso Fernández Mañueco, como ella consiguió en mayo de 2021 porque, "desde entonces la política funciona" y así se ha referido a algunas de sus medidas como el plan de natalidad, una bajada de impuestas o una ley de mercado abierto.

"Con un gobierno sólido, en libertad es mucho más fácil ponerlas en marcha y también que cuando los gobiernos son del mismo signo político el entendimiento es mayor", ha indicado Ayuso, quien este octavo día de campaña electoral ha visitado la capital segoviana por la mañana y por la tarde ha participado en un mitin con Mañueco en Burgos. Allí ha trasladado su apoyo al candidato 'popular' y ha aprovechado para decir a todos los ciudadanos de Castilla y León que hay que uno el voto en torno al proyecto de los 'populares, "algo conseguido en Madrid, y desde entonces la política funciona mucho mejor".

"Se han podido poner en marcha un plan de natalidad, otro plan para bajar impuestos, otro para seguir protegiendo el trabajo de los autónomos, para hacer una ley de mercado abierto para que permita a todos los empresarios operar también en España es decir, políticas sensatas que se necesitan en comunidades como esta", ha aseverado la presidenta madrileña. Y es que, según Díaz Ayuso, en Castilla y León hay muchísimos autónomos, empresarios y clases medias que quieren salir adelante "con prosperidad y con políticas como las de la Comunidad de Madrid".

La líder 'popular' ha reivindicado a su formación como "el partido del pueblo", que "ha cohesionado España". Por ello, y porque "el socialismo sale muy caro", ha apelado a la participación y a conseguir una mayoría el próximo 13 de febrero que permita a Mañueco gobernar en solitario. "La unión del centro-derecha es fundamental porque el socialismo es nacionalismo, empobrecimiento social, instituciones desgastadas y mentiras”, ha reiterado.

Las encuestas sitúan casi con unanimidad al PP como partido ganador. Sin embargo, el buen resultado no sería suficiente para gobernar en solitario y si en 2019 contó con Ciudadanos para formar su Gobierno ahora la suma en el bloque de la derecha solo saldría con Vox.

Mañueco pide una mayoría para gobernar con estabilidad

El candidato 'popular', por su parte, ha reivindicado su afinidad con Ayuso y, ante quien se lo reprocha, su parecido con la presidenta madrileña y sus políticas, caracterizado por las bajadas de impuestos, el apoyo a las familias y el cuidado de los servicios sociales". "Me dicen que me parezco a Ayuso, claro que me parezco a Ayuso, no me voy a parecer a García-Page", ha bromeado aludiendo al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

Ante alrededor de 500 personas congregadas en El Hangar de Burgos, Fernández Mañueco ha pedido un voto "masivo" para el Partido Popular el próximo día 13 para dar a Castilla y León "un Gobierno estable" y no "débil" como el que tiene, a su juicio, Pedro Sánchez, o como "el que representan sus amigos aquí, sus socios, sus aliados o las marcas blancas".

El candidato 'popular' ha abogado por la certidumbre, la estabilidad y la eficacia, al tiempo que ha garantizado, en relación a lo ocurrido el jueves en el Congreso de los Diputados, que "con reforma laboral o sin reforma laboral, en Burgos y en Castilla y León vamos a seguir creando empleo".