El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha anunciado este viernes que van a pedir a la Mesa del Congreso que reconsideren la votación de la reforma laboral, que salió adelante con tan solo un voto de diferencia, el del diputado 'popular' Alberto Casero, al votar telemáticamente "por error" a favor. Si no lo hace, ha advertido, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "podría estar prevaricando y esto tendría consecuencias judiciales para ella".

"Lo que vimos ayer es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Vamos a ir hasta el final. No se puede contravenir la voluntad de un diputado para aprobar un 'decretazo' por la puerta de atrás", ha señalado Casado ante una declaración remitida a los medios, en el marco de las elecciones de Castilla y León. El líder 'popular' se refería así a la polémica surgida este jueves en el Congreso a raíz de la votación para convalidar la reforma laboral, que salió adelante con un solo voto de diferencia, el del diputado 'popular' Alberto Casero, que votó por error después del 'no' inesperado de los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). De no haber sido por ese voto fallido del PP, la reforma hubiera decaído.

Casado ha anunciado que, ante lo sucedido, van a pedir a la Mesa del Congreso "que reconsidere este atropello". "Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando y esto tendría consecuencias judiciales para ella", ha señalado. Además, ha añadido que irán hasta el Tribunal Constitucional si es necesario "para que no se pisoteen los derechos de representación política en España".

En la misma línea se ha pronunciado este viernes el portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida. En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE ha insistido en que el voto a favor de la reforma laboral del diputado Alberto Casero fue un "error informático" y que no se respetó la "voluntad" del diputado. "Seguimos manteniendo que se produjo ese error y que había una voluntad de la presidenta del Congreso de que esa votación se produjera a toda costa para sacar adelante la reforma laboral", ha recalcado.

