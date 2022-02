El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha elevado el tono contra los socialistas por la polémica votación de la reforma laboral en el Congreso, que fue a su juicio un ejemplo de "depravación institucional", un pacto "típico de trileros" y un "fracaso estrepitoso" que ha dejado al Gobierno "retratado" ante España, pero también ante la Unión Europa (UE). El líder 'popular' ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "ser capaz de retorcer la soberanía nacional y de hacer trampas en el Parlamento", pero también contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en un mitin este domingo en León: el "comisionista de Maduro" y un "personaje "nefasto" que "arruinó a España" y "está arruinando Venezuela", según Casado.

En el acto central de campaña del PP, que ha tenido lugar este domingo en Palencia, su tierra de nacimiento, el presidente 'popular' ha aumentado los decibelios al hablar del resultado de la convalidación de la reforma laboral, que salió adelante con un voto erróneo de un diputado del PP y con el cambio de criterio de los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se posicionaron finalmente en el 'no' tras romper la disciplina de voto de su partido. De no haber sido por ese voto fallido del PP, que alega que el diputado votó correctamente y que todo se debió a un "error informático", la reforma hubiera decaído.

Después de anunciar que el PP pediría que la Mesa del Congreso reconsidere la decisión y de advertir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de que podría estar prevaricando si se niega, Casado ha denunciado que en España existe "por primera vez" una crisis institucional "como "nunca antes había sucedido, ni siquiera en época de los socialistas más manirrotos", "síntoma de la destrucción de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez". "Jamás pensábamos que fueran a ser capaces de retorcer la soberanía nacional y de hacer trampas en el Parlamento para sacar adelante un Real Decreto-ley. Es la primera vez que pasa y es gravísimo", ha insistido.

Pero el líder del PP ha ido más allá y ha calificado la aprobación de la reforma laboral como una "depravación institucional", donde un diputado "quiso ejercer su derecho al voto y no le dejaron entrar" al Congreso, mientras "la presidenta miente diciendo que es una decisión de la Mesa, que no se había reunido". "Esto no ha pasado en Caracas, ni en Managua, ni en La Habana. Esto ha pasado en el Parlamento de España. Un Parlamento serio, que ha dado los mejores momentos de democracia y constitución y que no merece este atropello democrático", ha reivindicado.

Por este motivo, ha reiterado, "irán hasta el final" y reclamarán responsabilidades por posible prevaricación de la presidenta del Congreso "al mandato de Sánchez". "Ya está bien de trampas. No puede ser. Las instituciones no pueden sufrir esta abrasión", ha añadido.

Acusa a Sánchez de ser "un rey Midas averiado": "todo lo que toca lo degenera" Las mayores acusaciones han sido contra el presidente del Gobierno, a quien ha calificado de "rey Midas averiado", ya que "todo lo que toca lo degenera". "Aunque cada vez esté más solo. Se le ven los trucos, la gente ya no se fía de él (...) Ese funambulismo es algo que ya no puede ocultar", ha señalado, destacando que "ya no tiene el apoyo de sus socios" -en referencia a que algunos partidos que respaldaron su investidura como ERC, el PNV o EH Bildu votaron en contra de la reforma laboral- por ser un "Gobierno tramposo y mentiroso porque engaña a todos al mismo tiempo para ver si alguno cuela y le acaba apoyando sabiendo que no va a cumplir", según Casado. “�� @pablocasado_: “El Parlamento no merece este atropello democrático. Iremos hasta el final en el TC y reclamaremos responsabilidades a la presidenta del Congreso por estar al servicio de Sánchez”.



�� Sánchez degenera todo lo que toca. #LaFuerzaQueNosMueve pic.twitter.com/yUe5mOp1iR“ — Partido Popular (@populares) February 6, 2022 "Por eso lo que ha pasado esta semana es un fracaso estrepitoso, una deliberación continuada y lenta", que bajo su punto de vista tendrá consecuencias "muy graves", entre ellas, que el Gobierno "se ha condenado a la vía Frankenstein", sin opciones de "girar al centro", y que "toda España y el arco parlamentario se han dado cuenta de que Sánchez es tóxico". "Ha pasado de Frankenstein, a Drácula. A todo el que muerde, acaba siendo un zombi como él", ha señalado en referencia al presidente del Gobierno. Además, ha cargado contra algunos de los diputados socialistas que hablaban de "transfuguismo" tras el 'no' en el último momento de los diputados de UPN. "Los del 'no es no' hablan de transfuguismo. Si fueron contra su partido porque no quisieron dejar gobiernan al PP [en alusión a los diputados del PSOE que votaron en contra de la investidura de Rajoy en 2016, mientras el partido se abstuvo]. Son tránsfugas de la Constitución y del futuro de España", ha reiterado.

Dice que Zapatero es el "comisionista de Maduro" y que "arruinó a España" Y también ha dedicado varios minutos de su discurso a criticar al expresidente Zapatero, que este domingo ha dicho que "los goles en propia puerta también suben al marcador". "¿Sabéis con quién ha venido el Duque del Falcon?", ha preguntado en referencia a Sánchez. "Con el Duque de Maduro, es el colmo", ha añadido después sobre Zapatero. "Sacan todos los fantasmas del armario apolillado de la izquierda radical a ver si rascan votos", ha agregado. Sánchez acusa al PP de "blanquear el transfuguismo" y "deslegitimar el voto democrático" en el Congreso ROCÍO GIL GRANDE Respecto a la frase de Zapatero en cuestión, Casado ha dicho que los "goles en propia meta" se meten sobre todo cuando "hay un árbitro, no se hacen patadas, zancadillas y no tienes al juez de línea a favor del partido". "Cree el ladrón que todos son de su condición", ha insistido, y se ha referido a él como "el comisionista de Maduro". "El que hace negocios con un tirano que ha asesinado según la ONU a 3.000 compatriotas venezolanos. El socio de negocios de un dictador que ha expulsado a tres millones de venezolanos de hambre. Que viola y tortura a jóvenes en las cárceles. ¿Va a venir a decir lo que es el PP?", ha enfatizado, para después decirle que se vaya a Venezuela, pues "demasiado daño ha hecho ya a España". "Qué vergüenza que venga este tipo a hablar del futuro de Castilla y León cuando ha arruinado a España y está arruinando Venezuela. Qué personaje más nefasto", ha insistido.