El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido muy crítico este domingo con “una derecha que blanquea el transfuguismo, deslegitima el voto democrático en el Parlamento y vota en contra de un acuerdo bueno para España”, en referencia a la reforma laboral que fue convalidada de forma polémica el pasado jueves en el Congreso. Y ha asegurado que España “no se merece a esta oposición” que es “una derecha negacionista”.

En un mitin del PSOE en León junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, Sánchez se ha referido por primera vez al terremoto político que desató la convalidación de la reforma laboral. Una convalidación que fue posible gracias al voto erróneo de un diputado del PP, ya que los dos diputados de UPN rompieron la disciplina de voto y dijeron ‘no’ a la reforma, algo que Sánchez, al igual que otros dirigentes del partido y el propio Zapatero, ha considerado “transfuguismo” a favor de los intereses del Partido Popular.

Por contra, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado “la buena política” que es, a su juicio, la nueva legislación laboral y que se demuestra desde la “decencia” y la “ejemplaridad”. Una reforma, ha declarado, que es "un canto al crecimiento y al acuerdo" y que ya ha dado sus frutos en enero, cuando “aumentó un 92% el número de contratos fijos respecto al mes de diciembre”.

“Y eso es lo que quería que no saliera el PP, hasta incluso utilizando tránsfugas”, ha reprochado. Y ha dicho que el jueves “se vio el verdadero rostro de la derecha”, que al igual que ocurrió con la reforma laboral, “ha votado en contra" de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, contra la ley de eutanasia, o de la ley de FP. Y ha reprochado a los ‘populares’ que hayan dicho que votarán en contra de la futura ley de vivienda “antes de haberla conocido”.

“Visto lo visto, lo que sucedió el pasado jueves en el Congreso fue que ganó el avance social, ganó España y perdió la oposición negacionista del PP”, ha sentenciado.

A continuación, ha reivindicado las medidas del Gobierno durante los más de dos años de legislatura. “Hemos avanzado en muchas de las reformas que necesitaba el país” y que habían estado “paralizadas por la inoperancia y la dejadez” del PP. La pandemia, ha proseguido, llevó al Ejecutivo a “tomar decisiones” basadas en el “acuerdo y el consenso”. Y ha sacado pecho por la vacunación, habiendo cumplido el compromiso del 70% de población vacunada en verano pese al vaticinio de Casado, que dijo que harían falta "cuatro años" para cumplirlo: "Ahora reivindican que han vacunado las comunidades autónomas, pero si no hubiéramos llegado al 70% en verano, la culpa habría sido de Sánchez y del sanchismo”, ha proseguido el presidente del Gobierno, que ha calificado como “curioso” que “siempre que la derecha está en la oposición” se ha referido al “felipismo”, al “zapaterismo” y ahora al “sanchismo”. “No, se llama socialismo”, ha defendido.

Al inicio de su intervención, el presidente ha lamentado el nuevo crimen machista que ha sufrido Esther López, cuyo cuerpo fue hallado el sábado. Un lamento que ha compartido en su discurso Tudanca, a quien el presidente del Gobierno ha erigido como “la única garantía de cambio” en Castilla y León tras “35 años de ineptitud y despoblación” de los gobiernos del PP.

Por último, ha hecho campaña a favor de Tudanca, “un hombre sin tacha” y “decente” que “ha cumplido su tarea” en la oposición y que “va a gobernar desde la moderación, la amplitud de miras y la colaboración con el Gobierno de España”. Y ha aprovechado también para criticar al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección : “No sé que campaña harían el PP y Mañueco si no existiera Sánchez” . Igualmente, a Ciudadanos , “quienes tenían que haber propiciado el cambio” tras la victoria del PSOE en 2019 pero “se quedaron en el pasado”: “A esos votantes se les defraudó” . Como consecuencia, hubo un “gobierno fallido que no ha hecho nada por Castilla y León”.

También se ha referido a las elecciones en Castilla y León, que “convoca el PP para el PP” y por la “ansiedad de Casado” , que “todos los días dice en televisión que España está en quiebra”. Y a él, le ha dicho que “para ser presidente del Gobierno de España hay que conocer un poco a los españoles”. Por eso, cree que el PP se meterá “otro gol en propia puerta” , como “siempre pasa cuando uno implica a los ciudadanos en algo que es para tu partido”. Y ha puesto de ejemplo Portugal, donde ha ganado el socialismo: “Los ciudadanos dirán: oiga, no me utilice usted para resolver los problemas de Casado, hábleme de Castilla y León y no de si Casado va a ser candidato a presidente o no”.

Tudanca llama a “recuperar la decencia” frente a la “corrupción” del PP

El candidato socialista, por su parte, ha achacado la convocatoria electoral a "los intereses y urgencias" de Casado y al "terror" de Mañueco ante los casos de corrupción: “Ay, amigo, nadie puede correr tanto como su propia sombra y la de la corrupción del PP es alargada y les ha pillado aquí”.

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía pidió este sábado al Tribunal de Cuentas que investigara las donaciones que recibió el PP de Salamanca en las primarias provinciales de 2017, en las que Mañueco salió elegido líder de los ‘populares’ en Castilla y León, por si hubo financiación irregular. Y ha recordado otros casos como ‘la trama eólica’. “Por decencia, hay que cambiar”, ha zanjado.

Por otro lado, se ha referido a las críticas que promulgó Mañueco al Gobierno tras la convalidación de la reforma laboral, en cuanto a que era un “gobierno débil” y “fracturado” que no era capaz de mantener a sus socios. “Yo pensé que estaba hablando de él”, ha asegurado, ha reprochado al presidente de la Junta que hable así "apenas un mes y medio después de dinamitar" su propio Gobierno. "Hace dos meses”, PP y Cs se lanzaban “declaraciones de amor” y en el debate de la semana pasada estaban “peleando en vivo y en directo” por las “medallas” del Gobierno. Y ha recordado a Mañueco, en referencia a lo que dijo en el debate: “El Gobierno no es vuestro, las instituciones son de la gente y no propiedad de nadie y esta tierra no es vuestro cortijo”.