La vuelta del candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a la campaña electoral tras su positivo en COVID ha coincidido con un fin de semana marcado por la polémica votación de la reforma laboral en el Congreso, en la que precisamente el partido 'naranja' votó a favor de la norma, lo que demostró a juicio de su presidenta, Inés Arrimadas, ser un "partido sensato" y que prima "lo que es bueno para España" frente "a la vergüenza, las canalladas y la falta de palabra".

“No todos los políticos son iguales“

"No todos los políticos son iguales, la muestra es el bochorno en el Congreso con la reforma laboral", ha destacado este sábado la líder del partido durante el acto central de campaña en Valladolid, que ha contado con la presencia de Igea tras siete días de confinamiento en su domicilio y que ha empezado con más de media hora de retraso dada la afluencia de público, que ha obligado a sumar más sillas a las 400 colocadas inicialmente en la Cúpula del Milenio de Valladolid.

El candidato, que se ha mostrado confiado en obtener unos buenos resultados el próximo 13 de febrero -"se huelen las ganas de esperanza", ha dicho-, ha puesto en valor la importancia del diálogo y del acuerdo frente a la política del blanco y el negro, de la trinchera y del enfrentamiento permanente. "No creemos en esa mierda de España de unos contra otros. No creemos en la España del fascismo y del antifascismo. No creemos en la España del comunismo y del anticomunismo. Creemos en la España del abrazo colectivo", ha reivindicado Igea, recordando que Ciudadanos nació para evitar que España repita sus errores.

El que fuera vicepresidente de la Junta hasta el pasado mes de diciembre, cuando su socio de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, cesó a los consejeros de Cs y adelantó elecciones, ha criticado que estos comicios "están marcados por la mentira, la deshonestidad y el interés", pero a su vez ha destacado que son "una gran oportunidad para nuestro país" para "reivindicar el espacio de la moderación y de la política eficaz". "Esta política tiene que volver a triunfar. No podemos seguir en el frentismo, la polarización y el espectáculo que estamos viendo todos los días", ha enfatizado.

Igea ha reivindicado también a Ciudadanos como una formación que no piensa en clave de partido y sí "en lo que es bueno para España", con el reciente ejemplo de la convalidación del decreto de la reforma laboral. "Acordar no es traicionar, dialogar no es rendirse", ha señalado, destacando la importancia de "la verdad". "Si no eres capaz de mirarle a los ojos a la gente, no hay libertad, no hay gobierno. No hay nada más importante en política que la verdad".