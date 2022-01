El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha avanzado este sábado que denunciará al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante la Junta Electoral por "anunciar cuestiones de Gobierno" en un mitin de campaña en Zamora, en el marco de las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, y le ha reclamado que deje de "politizar el presupuesto de los españoles" y "de maquillar las cifras".

"Es inaceptable que se juegue en campaña con el dinero de los españoles", ha señalado durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Segovia, en referencia al anuncio de Sánchez este sábado en Monte la Reina (Zamora) en un acto de campaña junto al candidato del PSOE, Luis Tudanca, donde ha avanzado que el antiguo campamento militar de esta localidad recibirá en "próximas fechas" la declaración de Interés de Defensa Nacional para que se pueda poner en marcha cuanto antes, con los 20 millones de euros que tiene consignados en los actuales Presupuestos Generales del Estado.

"Vamos a ir a la Junta Electoral a denunciar que Sánchez en un mitin esté anunciando cuestiones de Gobierno que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Voten al PP, al PSOE o a quien quiera. Y eso es algo que no puede hacer", ha señalado el principal líder de la oposición, que ha señalado que "la Junta Electoral ya le ha condenado varias veces" en este sentido al jefe del Ejecutivo "por hacer entrevistas en su despacho o por hacer anuncios cuando no corresponde y le da igual".

Casado ha aprovechado para recordar que el pasado jueves el presidente del Gobierno asistió a un encuentro con pensionistas en Alcalá de Henares (Madrid) y "pisó la línea roja diciendo a los pensionistas: ¿habéis recibido la paguita?", lo que en su opinión "es una vergüenza para un gobernante democrático". "La paguita que han recibido la pagan todos los españoles y la han pagado ellos durante décadas y no cubre la inflación, que está disparada por culpa de las malas políticas del Gobierno", ha añadido.

Por este motivo, el líder del PP ha reclamado a Sánchez que "deje de politizar el presupuesto de todos los españoles", ya que en 2019 "lo hizo con los viernes sociales" y ahora "con los martes sociales", en referencia al día de la semana en que se celebra el Consejo de Ministros. "Es una vergüenza, sobre todo cuando son anuncios tan catastróficos como la ley de Vivienda", que el Ejecutivo prevé aprobar la próxima semana.

"Que deje de maquillar las cifras"

Preguntado por la reforma laboral, Casado ha reivindicado la norma aprobada en 2013 por el PP y que ahora el Gobierno quiere derogar en parte, pues a su juicio ha sido el principal motor de la creación de empleo tras la expansión de la pandemia. "Cuando Sánchez presume de creación de empleo será gracias a la reforma laboral del PP. ¿Por qué tenemos que reformar lo que ha funcionado?", se ha cuestionado, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que "tenga sensibilidad con los españoles".

"Que vengan a decir que esto va fenomenal con tres millones de parados, con seis millones de españoles en situación de pobreza según Cáritas, con un millón de españoles que hoy van a hacer colas del hambre porque no tienen ni para ir al supermercado… es una falta de respeto", ha afirmado Casado, que ha animado a Sánchez a que "vea las estadísticas bien" y compruebe que "España es el único país de Europa donde las familias no ha recuperado su renta o un 10 % de los españoles no puede poner la calefacción". Por ello, le ha pedido "más sensibilidad, más respeto y más arreglar la economía sin maquillar las cifras creando empleo público u ocultando los ERTE", ha insistido.

Y respecto al sector ganadero, el jefe de la oposición ha cargado contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por hablar del "cuerpo de las mujeres", en relación a sus palabras sobre la canción de la artista Rigoberta Bandini que participa en el festival Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. "¿Por qué les dan miedo nuestras tetas? ¿Por qué les dan miedo nuestros derechos?", apuntaba Montero en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“¿Por qué les dan miedo nuestras tetas? ¿Por qué les dan miedo nuestros derechos? #QueTuVozSeEscuche pic.twitter.com/sdAY2VWqZq“ — Irene Montero (@IreneMontero) January 28, 2022

Sobre esto, Casado ha instado a "los ministros de Podemos" a ocuparse también de las mujeres del sector primario: "Le diría a los ministros de Podemos, que hoy han hecho unas declaraciones un tanto pasadas de vuelta (...) que se ocuparan también de las mujeres ganaderas, agricultoras. Menos soflamas feministas de un Gobierno que claramente no ha respetado las cifras económicas", ha reprochado.

Precisamente la ganadería es uno de los temas que está centrando los primeros días de campaña en Castilla y León tras las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en The Guardian, donde señaló que la ganadería extensiva era "un medio medioambientalmente sostenible de ganadería y uno que tiene mucho peso en partes de España", pero que "lo que no es sostenible en absoluto" eran las "llamadas macrogranjas": "Encuentran un pueblo en un área despoblada de España y colocan allí a 1.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan la tierra, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados", señaló.