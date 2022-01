Castilla y León entra en campaña electoral y por primera vez se lanza en solitario a las urnas, por lo que el centro de la política se concentrará en los próximos días en sus nueve provincias. Desde las 00:00 de esta noche hasta el día 11 de febrero los ciudadanos castellanoleoneses podrán ver en acción a los candidatos a la Presidencia de la Junta en una campaña que se presenta intensa por las repercusiones que tendrá en la política nacional y la participación muy activa de los líderes de todos los partidos, que pisarán y mucho esta comunidad en los próximos días, para apoyar a sus respectivos cabezas de lista- todos ellos hombres-.

Es la primera de las citas electorales de un ciclo largo que se abre este mes de febrero y que continuará con las elecciones andaluzas este mismo año. En un escenario electoral de vértigo, habrá elecciones también el año que viene en 14 comunidades, además de las municipales y las generales, si no hay adelanto. Y sin descanso, en 2024 le tocará el turno a las elecciones europeas y a las autonómicas de País Vasco y Galicia; y en 2025, a las catalanas.

En Castilla y León, todas las miradas estarán puestas en el resultado de un PP que la mayoría de encuestas dan como vencedor- menos el CIS que augura una victoria por la mínima de los socialistas y dibuja casi un empate en un escenario más que abierto-. Ciudadanos sale al campo a jugarse de nuevo el ser o no ser, tras las últimas debacles electorales y unos sondeos que no les son muy favorables, mientras que Vox solo puede mejorar su resultado de 2019, cuando obtuvo un solo representante, y así lo apuntan las encuestas.

El PSOE lucha contra ese viento favorable al PP y se agarra a la proeza conseguida en las anteriores elecciones, cuando consiguió superar al PP en las urnas y ganar las elecciones tras tres décadas de hegemonía 'popular'. De poco le sirvió, eso sí, porque la suma con Cs mantuvo el color azul en el Gobierno de la Junta. Podemos parte de un suelo bajo, con dos procuradores en las Cortes, y aspira a ser clave en la formación de un Gobierno de izquierdas. Y mucha expectación ante el resultado que pueda obtener La España vaciada, que ha decidido dar el salto a la arena política y medir su fuerza en las urnas; y ver si los regionalistas Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila vuelven a tener representación en las Cortes.

Estas son algunas de las claves de unas elecciones que todos los partidos mirarán con lupa:

Cuando todas las miradas estaban puestas en un posible adelanto electoral en Andalucía, que no se descarta, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dio la sorpresa y convocó elecciones para el próximo 13 de febrero . De un plumazo, cesó a los cuatro consejeros de Ciudadanos de su Gobierno, rompió con el partido naranja y puso fecha a la cita con las urnas. Una decisión que pillo por sorpresa al propio vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, que se enteraba en directo en una entrevista radiofónica , y que calificó de "irresponsable". "No es un hombre de bien", dijo nada más ser cesado, pasando en segundos de número dos del Gobierno de Mañueco a rival político. Tanto Cs como PSOE y Podemos achacan el adelanto al "complicado horizonte judicial" del PP regional con varias causas abiertas: la presunta financiación ilegal del presidente del PP de Salamanca, el caso 'Perla negra' y la trama eólica.

No en una sino en varias ocasiones Igea ha lanzado uno de los que, parece, será lema esta campaña: " No haré presidente a Mañueco ". El candidato de Cs dice también que no pactará con otros dos partidos- Vox y Podemos- y aunque no se cierra en banda al PSOE, tampoco lo contempla: "No nos presentamos para regalar votos a nadie", dijo recientemente en TVE, sin querer dejar ver sus opciones para pactar. Se presenta como "partido de Gobierno" en Castilla y León, que se ha negado al "clientelismo" y que ha llevado a la comunidad al "progreso" e Igea vende su imagen de 'presidenciable' desde su experiencia en la gestión de la Junta.

Ciudadanos va perdiendo poder lentamente en cada proceso electoral y espera revertir la tendencia en estas elecciones, en las que vuelve a confiar en quien batallara con Inés Arrimadas por el liderazgo del partido en 2020: Francisco Igea. Eran otros tiempos e Igea formaba parte del sector crítico más activo. Ahora la formación naranja tiene la esperanza de no seguir la senda de la Comunidad de Madrid , donde el PP arrasó con esta formación . Esta cita puede suponer el revulsivo para que formación levante cabeza o agudizar aún más esa caída libre que, de momento, parece no tener freno.

Pablo Fernández (UP) pide a Robles que "mida" los pasos en la crisis de Ucrania: "España es el país del 'no a la guerra'"

Pablo Fernández (UP) pide a Robles que "mida" los pasos en la crisis de Ucrania: "España es el país del 'no a la guerra'"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y también portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, se plantea como fin claro "desalojar" al PP del Gobierno porque la comunidad " no aguanta cuatro años más de corrupción, precariedad y deterioro de lo público ", y para ello no descarta incluso un pacto a tres con PSOE y Cs para "evitar" un Gobierno de PP y Vox, aunque ha reconocido, en una entrevista en EFE, que es "difícil de conjugar" los intereses de las tres formaciones. Sea como sea, ve a Unidas Podemos, que se presenta por primera vez en la región junto a IU , como un "actor decisivo" para el "cambio histórico" que, a su juicio, debe llegar.

Vox ya quiere gobernar: "No regalaremos nuestros votos"

La sola designación de Juan García- Gallardo como candidato a la Presidencia de Vox estuvo rodeada de polémica por antiguos tuits contra el feminismo, los homosexuales, los migrantes o el PP que fueron inmediatamente borrados. "Para mí no es lo mismo un matrimonio que un mal llamado matrimonio homosexual", "ser feminista es una ridiculez, más aún si no eres una mujer" y "defender la limitación de acceso a la sanidad pública de los inmigrantes no es racista, es realista" son algunas de las citas a los que el partido ha restado importancia asegurando que son "chistes malos" o "conversaciones privadas de hace diez años de un joven de 20" al que ahora ven "preparado" para gobernar Castilla y León.

Vox, que en estos años anteriores ha preferido apoyar Gobiernos del PP pero no exigir cuotas en los mismos, va cambiando poco a poco el discurso hasta dejar claro en esta precampaña que "no regalarán" votos a los 'populares' y que no van a ser "muleta de nadie". En los últimos días, en los que se ha ido calentado el ambiente político en Castilla y León, los de Vox están siendo tan críticos con el PSOE como con el PP y con un discurso, en este sentido, similar al de Cs en el que repiten la idea de que Mañueco no es Ayuso y si gana creen que no será por una mayoría tan amplia como para que solo necesiten de su abstención, como ocurrió en la Comunidad de Madrid.

Ante la llamada de PP de unir todo el voto de centro derecha, Vox se reivindica como "el auténtico partido del campo". El líder del partido, Santiago Abascal, será uno de los líderes más participativos en la campaña, que contará con todos los pesos pesados de la formación. En cada mitin, este novato candidato estará acompañado por un líder del partido.