Los candidatos a las elecciones de Castilla y León han dado en la noche de este jueves el pistoletazo de salida a la campaña electoral con la mirada puesta en el 13 de febrero. Tienen por delante dos semanas para tratar de convencer a los más de dos millones de castellanoleoneses que están llamados a votar en las urnas cuando el CIS preelectoral vaticina que hay un 27% de indecisos a día de hoy.

El socialista Luis Tudanca y el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, son los únicos según el CIS con posibilidades de presidir un gobierno. Y, mientras que Tudanca se ha propuesto a volver a ganar las elecciones como ya hizo en 2019 para, esta vez sí, gobernar, Mañueco ha llamado a "concentrar el voto" en el PP para "pararle los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Francisco Igea (Cs), por su parte, ha sido muy crítico con ambas formaciones, aunque ha cargado especialmente con dureza al PP por sus "mentiras" y por su ruptura con el partido naranja y la convocatoria adelantada de las elecciones. Pablo Fernández (Unidas Podemos) cree que el 13F es "una oportunidad histórica" para que haya un gobierno progresista en Castilla y León y Juan García-Gallardo (Vox) se ha centrado por su parte a los trabajadores, a quienes ha dicho que no están "solos".

Y entre el resto de partidos, el candidato de Por Ávila , Pedro Pascual, ha criticado que en su provincia los ciudadanos quieren " al menos sopa y filete, porque todos estos años ha habido chuletón para algunos” partidos.

Tudanca: “Volveremos a ganar y gobernaremos”

El candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha recordado en un acto en Burgos que en 2019 su partido logró “lo que parecía imposible” ganando por primera vez las elecciones en 32 años y ha dicho que ahora “queda lo difícil”: “Pero volveremos a ganar y gobernaremos”. Porque el camino, ha dicho, no comienza ahora sino que lo hizo hace dos años, cuando el PSOE dijo que no se “resignaría” a que las cosas no fueran a cambiar.

“Han cogido a los castellanos y leoneses como rehenes en el tablero de juegos de poder del PP.



�� Pero los castellanos y leoneses le van a dar una lección democrática como jamás han visto.



�� @luistudanca #CambioYEsperanza pic.twitter.com/tyh85ADVDP“ — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) January 27, 2022

Ha criticado también que estas elecciones “no tienen nada que ver con las necesidades” de los ciudadanos sino con las de Mañueco: “Con su corrupción, sus batallas internas”: “Y han cogido a los ciudadanos como rehenes en el juego de Ayuso y Casado, pero los ciudadanos les van a dar una lección democrática como nunca”. Ha asegurado que el PSOE va con “una sonrisa” a estas elecciones frente al “enfado” del PP: “Desean que a Castilla y León les vaya mal para que a ellos les vaya bien (...) nosotros hemos conseguido que España no solo no se hunda, sino que crezcan y lograremos que dejen de hundir a Castilla y León”. Y ha zanjado: “El cambio no es solo necesario, el cambio es imparable”.

Antes que él ha intervenido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien se ha mostrado muy crítica con Ciudadanos y ha apelado a quienes votaron a este partido en 2019 porque “experimentos ya los vivimos hace dos años” y “solo hay un cambio posible”: Luis Tudanca. “El cambio va a llegar. Ya se produjo hace dos años, pero hubo gente que traicionó a los votantes que quisieron que hubiera cambio y esos votantes tienen que votar ahora a Luis Tudanca”. Lastra también ha criticado con dureza al PP, que “trabaja en otras cositas” como “la trama eólica, la solar o la financiación ilegal de su partido”: “En llevarse dinero de todos a las espaldas”.

13F | Arranca la campaña electoral en Castilla y León Comienza la campaña de las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero 6 Fotos 1 / 6 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Tudanca arranca la campaña en Burgos con Adriana Lastra 28.01.2022 El candidato por el PSOE, Luis Tudanca, acompañado por la vicesecretaria general del partido socialista, Adriana Lastra.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Casado arropa a Mañueco en un acto en La Bañeza 28.01.2022 El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente nacional del PP, Pablo Casado, dan el pistoletazo de salida a la campaña desde Baeza, León.









​