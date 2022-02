El debate de este lunes en RTVE ha sido de lo más comentado por los candidatos y dirigentes políticos este lunes respecto a la campaña de las elecciones en Castilla y León. La cita, que se celebró en las Cortes autonómicas, sirvió para que los candidatos fijaran algunas de sus posiciones y captó el interés de un 18% de de cuota de pantalla en su emisión simultánea en La 1 (14,2%) y Canal 24 Horas (3,7%) en la comunidad.

Los tres candidatos que participaron se han puesto nota y han incidido en distintos actos de campaña en las ideas que transmitieron en el encuentro televisivo. Así, Luis Tudanca (PSOE) se ha comprometido a revertir la despoblación y a dotar de más recursos a la Sanidad, abriendo el Centro de Salud García Lorca de Burgos, que el PP lleva prometiendo "décadas". El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en una política de impuestos bajos y se ha comprometido con el empleo en el mundo rural, con una inversión de 120 millones de euros para modernizar la industria agroalimentaria . Y Francisco Igea (Ciudadanos), insiste en la importancia de mantener la “transparencia” en las instituciones.

Por otra parte, la acusación de Igea durante el debate relativa a la falta de "transparencia" por una reunión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con el posible licitador de un contrato público de 800 millones de euros para transporte sanitario ha seguido coleando este martes y el propio consejero ha explicado que su reunión no fue con él como licitador, sino como el prestador de un servicio dadas las quejas que hay por carencias en el servicio que prestan.

Y es que se dijeron múltiples cosas durante más de hora y media en el debate. Verifica RTVE ha tomado nota de las palabras de los candidatos y ha encontrado algunos datos descontextualizados e inexactitudes que ha verificado en este artículo.

Y en el PP, aparte del debate, sigue aún coleando el mítin del expresidente José María Aznar en Valladolid del pasado sábado, en el que llamó al PP a ser "un referente claro" y dijo que la clave no es "que vaya no sé quien a La Moncloa" sino "para qué", algo que se interpretó como una crítica al líder del partido. Pablo Casado ya respondió en otro acto en el que reivindicó su liderazgo y su proyecto . Ahora, fuentes del PP aseguran que, "al ver el eco de sus palabras" , que fueron interpretadas como una crítica al líder 'popular', Aznar envió un mensaje a Casado y éste le respondió , pero "en ningún momento fue una conversación hablada a viva voz".

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que fue "estéril y baldío", y a su juicio, fue "más de lo mismo" y un debate en el cual el señor Mañueco demostró ser "un títere" de Pablo Casado , ya que pronunció más veces el nombre de Pedro Sánchez que el de la Comunidad de Castilla y León. " Castilla y León no solo necesita sustituir al gobierno del Partido Popular, Castilla y León necesita una transformación radical en las políticas a desarrollar, y eso es lo que echamos de menos en el debate de ayer, echamos de menos propuestas valientes y, por ejemplo, no hubo nada sobre políticas de igualdad o de protección de los autónomos", ha subrayado desde Medina del Campo (Valladolid).

En un desayuno de Nueva Economía Fórum, ante esa perspectiva, "si los resultados no salen como ellos quieren", Espinosa de los Monteros se ha preguntado si el PP será capaz de convocar nuevas elecciones, tal y como dijo el lunes Mañueco en una entrevista. Ha reconocido que para apoyar las distintas investiduras del PP en otras autonomías y ayuntamientos sí han puesto su condiciones "para mejorar la vida de los ciudadanos" , pero para ellos no han pedido "ni un carguito en ningún sitio". En la misma línea, el candidato de Vox a estas autonómicas, Juan García-Gallardo, dijo anoche durante una entrevista: "En este momento ni nos planteamos qué consejerías pediríamos porque estamos en unas posiciones de máximos".

El consejero de Sanidad explica la polémica reunión con una empresa de transporte sanitario

Este martes, el candidato socialista se ha sumado a Igea y ha exigido conocer el contrato con la empresa que actualmente presta el servicio de transporte sanitario, Ambuibérica, y que aspira ahora al nuevo contrato, ya que estos contratos "deberían ser públicos". El candidato de Cs, por su parte, ha vuelto a pedir a Mañueco que responda si un alto cargo de Ambuibérica se reunió con el consejero de Sanidad cuando está a punto de licitarse un contrato para el transporte sanitario de 800 millones de euros.

Mañueco no ha respondido, pero sí lo ha hecho el propio consejero. Vázquez ha admitido dicha reunión pero ha alegado que se encontró con el representante de Ambuibérica (como se llama la empresa que optaba al contrato público) por las quejas que hay por carencias en el servicio que prestan, y ha restado importancia a que la cita no figurara en su agenda, como obliga el código ético para los altos cargos. "La reunión fue con el adjudicatario de un servicio de transportes sanitarios, no con un licitador, porque no hay concurso convocado", ha defendido el consejero ante los medios desde Burgos. Vázquez ha vuelto a restar importancia a la reunión y ha sostenido que en las cinco semanas que lleva en ese puesto se ha reunido con decenas de personas por "el catástrofe de gestión" que encontró.