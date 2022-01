La dirección nacional del PP ha valorado como "un diagnóstico" más de las voces que integran el partido las palabras pronunciadas este sábado por el expresidente José María Aznar, que demandó liderazgo y rechazó que el objetivo principal de estas elecciones sea llevar a la Moncloa a "no sé quién" sino “para qué”, y el partido ha insistido en que tienen “un líder incontestable y un proyecto claro".

Así lo han señalado fuentes de la dirección ‘popular’ justo antes del mitin central de campaña de Pablo Casado en Ávila este sábado para arropar a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que tanto el liderazgo del presidente nacional del partido como su proyecto quedaron plasmados en el Congreso de Valencia. "Hay proyecto de sobra", han resumido las mismas fuentes, que han dado un "marco de normalidad" a la intervención de Aznar ayer en Valladolid.

El expresidente defendió que, aunque es importante ganar las elecciones, la cuestión no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", sino que la pregunta que hay que responder es "para qué" gobernar. Aznar recomendó a Mañueco "construir, integrar, no fraccionar", porque lo importante en un "gran líder" es "ser capaz de rodearte de los mejores, sin reservas, tenerlos al lado, sumar activos permanentemente", en un discurso en clave interna que ha sido analizado como un mensaje a Pablo Casado.

No obstante, otras voces del PP señalan que fue "duro" escuchar esas palabras del expresidente.

