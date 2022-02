El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha descartado "por completo" apoyar un Gobierno de coalición entre el PP y Vox en caso de que ambos partidos no logren alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar (41 procuradores), al igual que tampoco dará su apoyo a un Ejecutivo liderado por el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Sí ha abierto la puerta, en cambio, a negociar con un PP sin Mañueco y también a pactar con el PSOE, siempre que se alcance "un acuerdo programático".

"Bajo ningún concepto vamos a tener un gobierno con Vox (...) ni esta comunidad va a tener un presidente deshonesto", ha señalado este martes el líder de Ciudadanos en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en alusión al candidato del PP, con el que gobernaba en coalición hasta diciembre, pero que decidió cesar a todos los miembros 'naranjas' y convocar elecciones anticipadas. "Hay dos cosas ciertas en el mundo: todos hemos de morir y nosotros no vamos a hacer presidente a Mañueco", ha insistido.

No obstante, Igea sí ha abierto la puerta a llegar a un pacto con el PSOE o con el PP "si saca a Mañueco de la ecuación". "Si tenemos que pactar, voy a hacer lo que he hecho siempre. Vamos a poner nuestro programa encima de la mesa, unas propuestas de Gobierno concretas y, una vez alcanzado un acuerdo programático, hablar del reparto de tareas". Según ha destacado, con los dos partidos "va a hablar del futuro de esta comunidad" y posteriormente decidirá "con quién está más de acuerdo".

El candidato de Ciudadanos se ha mostrado "preocupado" por "la desafección" que existe entre la población, a su juicio provocada por el adelanto electoral, pues "la gente ha interpretado que sus intereses le importan un pepino". "Usted (en referencia a Mañueco) está cogiendo nuestra comunidad para ponerla al interés de las peleas internas de su partido, de las ambiciones de Casado, de la pelea con Ayuso… en lugar de haber continuado gobernando con un gobierno que iba bien". "Esa sensación de ser utilizados una vez más, en este caso por el PP, ha provocado ese crecimiento de malestar. Quien ha dado ese crecimiento es Mañueco", ha lamentado.

Todo ello, ha advertido, repercutirá en la partición el próximo 13 de febrero, por lo que ha pedido a la ciudadanía que acuda a las urnas y depositen un "voto útil", que en su opinión es "un voto a lo que realmente uno quiere". "A la irresponsabilidad del Presidente de convocar elecciones no se puede sumar la de no ir a votar", ha insistido. Las peticiones para el voto por correo han caído un 40 % respecto a 2019, un dato que no ha sorprendido a Igea y que según ha explicado achaca a que tanto a la climatología como a que no haya los medios necesarios para poder votar con las mismas condiciones en áreas urbanas y rurales de la Comunidad.