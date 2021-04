El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha dicho que los líderes del PP y Vox "no conocen el esfuerzo porque se lo han regalado todo" y "odian la democracia" porque implica que sus "privilegios" sean "derechos" para todos, y los quieren "para ellos".

“�� @PabloIglesias : “La derecha odia y no puede soportar que esté en las instituciones gente a quien no le han regalado nada.” Estas elecciones van de #DemocraciaOFascismo4M pic.twitter.com/Ylu66L3MN8 “

En un acto electoral en Collado Villalba, Iglesias ha insistido en la idea de que el 4 de mayo se vota "entre democracia o fascismo".

"Si no hay instituciones de lo común y de lo público, no hay libertad", ha sostenido Iglesias, que llevaba un clavel rojo en conmemoración del 47 aniversario de la conocida como 'revolución de los claveles', con la que Portugal puso fin a la dictadura.

Polémica por un mitin del PSOE colindante a un área confinada de Getafe

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado también este domingo al Partido Socialista de celebrar el mitin de campaña en un polideportivo de Getafe dentro de una zona confinada, algo que ha desmentido el PSOE al defender que la entrada está en una área sin restricciones. Se trata del Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, en la zona básica de salud de Las Margaritas, que lleva confinada desde el cinco de abril. Sin embargo, fuentes socialistas han defendido que la entrada a dicho polideportivo se realiza desde la Avenida Juan de Borbón que pertenece al área de Las Ciudades, que no tiene restricciones.

En su acto de campaña en Alcorcón, Ayuso ha dicho a Sánchez que se cree que "está por encima del bien y del mal" porque "no ha tenido lugar mejor que hacer un mitin en contra de la Comunidad de Madrid en una zona confinada". En declaraciones a los periodistas tras finalizar el acto de campaña, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha asegurado que el PP "no se entera de nada" y ha argumentando que la entrada al polideportivo está en una zona no confinada, por lo que se puede acceder para "practicar deporte o, en este caso, realizar un mitin".