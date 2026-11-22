Buen domingo y felicidades a los músicos y las músicas en el día de su patrona, santa Cecilia. También a las Cecilias y a las Celias en el día de su onomástica. Este 22 de noviembre, como no podía ser de otra manera, celebramos el Día Internacional de la Música.

Tal día como hoy, pero de 1968, la banda de rock británica The Beatles publicaba su disco homónimo, The Beatles. Pero es que cinco años antes, en 1963, y también coincidiendo con la festividad de santa Cecilia, los cuatro de Liverpool habían sacado a la venta el que era su segundo disco de estudio, With The Beatles (Con los Beatles, para los poco duchos en la lengua de Shakespeare). Muy musical todo. Y muy Beatle.

Entonamos en este párrafo el cumpleaños feliz para las actrices estadounidenses Scarlett Johansson (41) y Jamie Lee Curtis (67), para el tenista alemán Boris Becker (58), el actor español Raúl Arévalo (46) y la cantante nacida en el madrileño barrio de Chamberí, Paloma San Basilio (75), que alcanza la edad de platino. Seguimos con la música de las buenas noticias al son de nacimientos y futuros cumpleaños.

Más nacimientos y más bodas

El miércoles se hacían públicas las cifras de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Movimiento Natural de Población 2025. Y saltó la sorpresa. Los nacimientos en España rompen la tendencia a la baja de los diez últimos años y suben un 1,2%. Pero es que también ha subido la fecundidad. Entre las madres mayores de 40 años se ha pasado del 7,8% de 2015 al 10,3% en 2025. En total han nacido el último año en España 321.684 bebés, lo que supone 3.679 criaturas más que el año anterior.

Pero es que el amor —y el compromiso que conlleva— también crece, aumenta, sube. Los matrimonios se han incrementado en un 2,5% respecto al 2024. Nada menos que 179.823 bodas, de las que un 4,3% (7.767) fueron entre personas del mismo sexo.

España lidera las economías de Europa

Un día antes, el martes, desde Bruselas llegaba la buena noticia relacionada con la macroeconomía. La UE aseguraba que la previsión de crecimiento para España este año era de un 2,6% y que otra vez iba a liderar las grandes economías de Europa.

Nuestra compañera del área de la cosa de los dineros, Diana Fresneda, nos ha echado una mano para entender los números de la Comisión Europea. En primer lugar nos advierte de que "los principales riesgos para la economía española están ligados a la escasez de vivienda" y en segundo lugar contextualiza con el PIB de la eurozona cuya previsión de crecimiento es "tres décimas más que en su anterior proyección". Pero vamos, que España es "la economía que más crecerá entre las grandes de la Unión Europea" y que "lo hará más del doble que la eurozona (1,2%) y que Alemania (1,3%) y se situará muy por encima de Italia (1%) y Francia (0,4%)". Pero lo mejor es que las cifras coinciden con las que han publicado "el Gobierno, el Banco de España y la OCDE".

Un mundo energéticamente más limpio

El lunes comenzaba la segunda semana de la cumbre del clima de Antalya, en Turquía, con la llegada de los ministros de más de un centenar de países. También la de España, Sara Aagesen, que se ha sumado al objetivo de electrificar el 35% de la demanda energética global para 2035 . Lo cuenta nuestro experto en medio ambiente, Álvaro Caballero. Es la "gran apuesta de la COP31".

Aagesen ha aprovechado para reivindicar el caso español, que ha definido como "una historia de éxito" en cuanto al despliegue de renovables. En nuestro país, las energías limpias representan ya prácticamente el 57% del mix eléctrico. Hasta el año 2024, España ha ahorrado más de 14.000 millones de euros en importación de combustibles como el gas gracias a la producción de energía sin emisiones en suelo español, según datos de la Agencia Internacional de la Energía citados por la ministra de Transición Ecológica.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 1.286 Son euros. Los 1.286 euros en 14 pagas del salario mínimo que se cobrará a partir de año nuevo. Gobierne quien gobierne. Y es que esta semana ha quedado aprobada la subida del salario mínimo un 5,3% sin retenciones del IRPF. Pero es que también han aprobado el aumento de un 4,5% en el sueldo de los funcionarios para este 2027. Y la remuneración de los abogados de oficio se incrementa en un 8 % por orden ministerial. Lo contaba Sofía Soler el martes y recordaba que estas medidas “beneficiarán a unos 2,7 millones de trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes”.

Primera mujer al frente del Canal de Panamá

Las primeras veces siempre son noticia. Y si son para seguir creciendo en igualdad de oportunidades, mucho más. En esta ocasión se trata de la primera mujer al frente del Canal de Panamá. La ha entrevistado nuestro compañero Francisco Carrión y le ha dicho que "hemos ido abriendo techos de cristal, pero siguen en los cargos directivos".

Se trata de la ingeniera Ilya Espino de Marotta y ha repasado en Radio Exterior de España las barreras que ha encontrado durante su trayectoria. También ha abordado los desafíos de esta vía interoceánica marcada por la escasez de agua y la rivalidad entre Estados Unidos y China.

Comienza el traslado de las pinturas de Sijena

Vuelven al lugar del que nunca debían de haber salido. Las pinturas profanas de Sijena ya han comenzado a ser desinstaladas de los paneles en el Museu Nacional d'Art de Catalunya para volver al monasterio del pueblo aragonés de donde se sacaron y saquearon con el buen propósito de protegerlas y restaurarlas para su posterior exhibición. Los trabajos en el espacio cultural catalán van a continuar a puerta cerrada durante las próximas semanas.

Base lunar para astronautas

La Luna se ha vuelto a poner de moda. Hacía décadas que no la mirábamos tanto. En la nueva carrera espacial, Estados Unidos no solo se ha fijado como objetivo llegar a ella, es que quiere construir una base en el Polo Sur de su superficie y para que los astronautas pasen allí semanas o incluso meses.

Lo cuenta Emilia Ayala en uno de los documentales de RTVE con la calidad que caracteriza a los productos que llevan el sello de En Portada.

La buena noticia del día en Las Mañanas de RNE, con Marina Corredor Esta semana hemos hablado de una iniciativa del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, para crear gemelos digitales humanos para predecir la evolución de una enfermedad o qué tratamiento funcionará mejor. También de solidaridad, con la iniciativa de una chef privada canadiense, que colabora con un banco de alimentos de Toronto para cocinar 100 comidas semanalmente, y comparte después sus experiencias en redes sociales. También hemos ido hasta Eslovaquia, donde un proyecto financiado con Fondos Europeos ha evitado generar 247 toneladas de residuos gracias a la reparación de aparatos electrónicos y la economía circular. Hoy destacamos un proyecto de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, ha creado un dispositivo, del tamaño de un reloj inteligente, para ayudar a las personas con Síndrome de Tourette a controlar sus síntomas. Un reloj inteligente reduce los tics del síndrome de Tourette *De lunes a viernes, en torno a las siete menos diez en Las Mañanas de RNE, Marina Corredor nos alegra el día con una buena noticia. Cada domingo nos las escribe y elige una para que la escuchemos.

Otras noticias positivas, en titulares

Y tres recomendaciones semanales

La primera es que leas a Manuel González, 'Noli', y su presentación sobre el fenómeno cultural de la década, el videojuego GTA VI que ha salido 13 años después que la versión anterior. "Es una versión moderna de Bonnie y Clyde que se desarrolla en Leónida, una versión ficticia y exagerada de Miami", escribe 'Noli'.

La segunda recomendación es que te pongas al día de la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en sus siglas inglesas) leyendo las claves que da Marta Rey Maté sobre este inédito encuentro entre Trump, Xi y Putin celebrada en el 'Silicon Valley chino.

Y la tercera y última sugerencia es que disfrutes del viaje preparado por A. Gracia, J. Villuendas y M. L. Calvo por los anuncios de la Lotería de Navidad desde el año 2000 hasta nuestros días. Con el paso de los años han ido alargando su duración y se han convertido en auténticos cortometrajes con historias llenas de ejemplos de generosidad, de ilusión y de sueños.

Esta semana nos ha escrito Roberto Berzosa para contarnos que el Grupo Cesce y la Fundación CRIS Contra el Cáncer han reafirmado su alianza estratégica para impulsar la investigación oncológica y hematológica a largo plazo. Entre los principales avances alcanzados están los estudios sobre el origen del cáncer de páncreas y el impacto de los factores ambientales en el cáncer infantil. Las dos entidades quieren reivindicar el papel esencial de la estabilidad financiera y del apoyo empresarial en la lucha contra esta enfermedad. Dicho queda.

Y hasta aquí el repaso con las mejores y más positivas de las noticias que te hemos contado los profesionales de la información en la web, la tele y la radio pública de España. Que el día te sea propicio y que propicies un buen día. Seguimos, por las buenas.