La Luna se ha vuelto a poner de moda. Hacía décadas que no la mirábamos tanto; quizá desde 1972, con el Apolo 17, que fue la última misión que se posó en la superficie lunar. En la nueva carrera espacial, Estados Unidos no solo se ha fijado con objetivo llegar a ella, quiere construir una base en el Polo Sur de su superficie y que astronautas pasen allí semanas o incluso meses.

“Ahora mismo es ciencia ficción, -dice Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar de la NASA-, pero lo vamos a hacer realidad”. Él lidera un equipo de unas 1200 - 1500 personas para desarrollar este proyecto y además cuenta con la industria privada. “Contratamos a empresas para hacer diferentes componentes. Esas empresas – dice Carlos García-Galán- pueden ser SpaceX, Blue Origin, Astrobotic Intuitive Machines, Firefly y las contratamos para hacer cosas específicas”.

Recreación de cómo puede ser la futura Base Lunar.EN PORTADA

SpaceX y Blue Origin, por ejemplo, están desarrollando las naves de alunizaje. Y no hay que olvidar la participación de las agencias espaciales internacionales. La ESA se encarga de fabricar el módulo de servicio de la nave Orión. Su jefe de producción, Guillermo González, lo define como “la parte de la aeronave que le permite viajar por el espacio”. Orión es la nave del programa Artemis de la NASA con la que se vuelve a nuestro satélite para instalar una futura ciudad lunar.

¿Por qué se quiere volver a la Luna? ¿Para qué? ¿Qué se busca allí? ¿Cómo va a ser la Base Lunar que la NASA va a instalar? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar contestar con las distintas personas —astronautas, ingenieros, científicos— que participan en el documental de En Portada “Regreso a la Luna”.

Vistas de la Luna y de la Tierra desde la nave Orión.EN PORTADA

¿Por qué se quiere volver a la Luna?

“Lo que estamos intentando hacer de alguna forma es conocernos a nosotros mismos y conocer dónde estamos y cuál es nuestra posición dentro de esta inmensidad”, responde Pablo Álvarez, el astronauta español que espera su misión para ir a la Estación Espacial Internacional.

En la Luna, según Carlos García-Galán “creemos que se preservan elementos que llevan ahí miles de millones de años. Si pudiésemos llegar a ellos es como un libro de historia sobre el sistema solar; ¿cómo se formó la Luna? ¿cómo se formó la Tierra? Eso nos dará información para ver lo que puede pasar en el futuro”.

Lanzamiento de la nave Orión en abril de 2026.EN PORTADA

¿En qué se diferencian el programa Apolo y el Artemis?

La finalidad del programa Apolo (1962-1972) era conseguir llegar a la Luna y volver. Ahora, con Artemis, el objetivo es otro. “Los vuelos de la misión Apolo iban más o menos a las regiones ecuatoriales de la Luna. En la misión Artemis se va a ir a la Luna a un sitio distinto, al Polo Sur, y nos vamos allí para quedarnos”, explica Guillermo González.

¿Por qué al Polo Sur de la Luna?

“En el Polo Sur es donde están las zonas más antiguas en las que hubo un impacto y quizás hay materiales de los meteoritos que crearon ese impacto, que pueden que hayan venido de otros sistemas solares. Entonces queremos ir allí a ver esos elementos y esos materiales para poder estudiarlos”, detalla Carlos García-Galán. Y es allí donde la NASA quiere establecer su base lunar.

Carlos García-Galán es el director el programa Base Lunar.EN PORTADA

"En el polo sur hay unos cráteres, tres o cuatro grandes cráteres, que están perpendicular al sol y entonces nunca llega luz dentro de esos cráteres. Gracias a esto existe hielo ahí abajo. En este hielo nosotros esperamos encontrar todavía residuos orgánicos. —añade Matthias Maurer, astronauta de la ESA— Esos residuos llegaron a la superficie lunar cuando también llegó el agua del cosmos en nuestro planeta, en la Tierra y estos fueron el inicio de la vida. Así que para estudiar cómo empezó la vida en la Tierra, podemos ir a la Luna, encontrar este hielo lunar y estudiarlo”.

¿Cómo será esa base lunar?

Todavía hay que recurrir a la imaginación para saber cómo será, pero ya se han diseñado algunas animaciones que, como dice el director de la base lunar, aún son ciencia ficción. Se va a hacer en 3 fases; la primera ya ha empezado y durará hasta el 2028-2029.

“En la fase 1 escogeremos dónde va a estar la base lunar y qué tecnologías funcionan o cómo hay que adaptarlas. En la fase 2 vamos a estar montándolo. Por ejemplo, paneles solares que nos darán energía durante todo el año, paneles solares y reactores nucleares, los cables que van de una zona a otra. Todo eso –especifica Carlos García-Galán- lo vamos a montar desde el 29 hasta el 32 y a partir del 32 ya las últimas piezas, los módulos donde vivirán los astronautas cuando estén en la base lunar. Y una vez que terminemos esa fase ya estaremos haciendo misiones de larga duración o permanentemente con astronautas a la superficie”. Eso será a partir del año 2032-2034.

En ocho años podrían vivir astronautas en la Luna.EN PORTADA

¿Qué se busca en el Polo Sur de la Luna?

Por el momento, según el responsable de Sistemas de Navegación Robótica de la ESA, Martin Azkarate, “no vamos a la Luna a encontrar un mineral que no encontramos en la Tierra, o al menos no es la intención de la exploración lunar a día de hoy”. Ahora mismo, el objetivo es encontrar y poder usar “recursos in situ para poder establecerse en la Luna de forma permanente”.

Lo que se está investigando ahora es cómo conseguir agua, oxígeno o hidrógeno en la Luna y el regolito (polvo lunar) puede ser una solución. En el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial en Noordwijk, (Países Bajos) se trabaja en ello. Están investigando con regolito creado en un laboratorio en nuestro planeta.

“Una de las razones por las que este proceso es interesante es que, por cada kilogramo de regolito, hay 450 gramos de oxígeno”, explica Melchiorre Conti, ingeniero de Recursos Espaciales en ese centro. Y ese oxígeno- añade Guillermo González- “sería muy útil si se analiza y se ve que se puede usar tanto para que respiren los astronautas como para hacer agua con el hidrógeno”.

Pero, ¿no se quieren traer de la Luna minerales que no hay en la Tierra?

“La gente habla de la minería lunar, de extraer recursos en la Luna, —aclara Guillermo González— Yo creo que de momento es pronto porque por muy valioso que sea lo que uno puede extraer de la Luna, el llegar allí a recogerlo y traerlo, es algo tan complejo, tan caro, que yo de momento, con los conocimientos que tenemos ahora, no consideramos que resultara rentable”.

El astronauta español Pablo Álvarez listo para entrar en la piscina de Houston.EN PORTADA

Pablo Álvarez, asegura que “No sabemos qué es lo que vamos a encontrar en la Luna, pero seguro que lo que encontramos al final nos sorprende”. El astronauta español sigue formándose a la espera de una fecha para ir a la Estación Espacial Internacional (ISS). Allí hará alrededor de 200 experimentos cuando le asignen una misión. “Nosotros somos las manos y los ojos de los miles de científicos en la Tierra que desarrollen esos experimentos, que los preparan y que luego analizan los datos también”.

La ISS es un laboratorio en la Órbita Terrestre Baja (LEO) donde viven y trabajan en microgravedad alrededor de 7 astronautas de distintos países, que se van turnando cada seis meses. “La Estación Espacial Internacional ha estado habitada de forma ininterrumpida desde 2000, lo que significa que en este milenio nos hemos convertido en una especie espacial”, asegura Pablo Álvarez.

La Estación Espacial Internacional puede ser un buen lugar de entrenamiento para los astronautas que en el futuro viajen a la Luna.

La Estación Espacial Internacional orbitando la Tierra.EN PORTADA

Y la Luna ¿A quién pertenece?

“Los acuerdos internacionales estipulan que la Luna no le pertenece a nadie”, asegura el jefe de producción del Módulo de Servicio Europeo de la nave Orión y añade que “uno no puede tomar posesión de todo el Polo Sur de la Luna simplemente por llegar allí primero. Sin embargo, hay lugares que son mucho más apropiados que otros para establecer una base lunar y el que primero llegue será el que escoja el lugar”.

La respuesta del director del programa Base Lunar de la NASA coincide “la Luna pertenece a la humanidad, no es de un país.” Pero ¿qué pasa con los recursos que se extraigan de nuestro satélite? “Depende de los recursos que encontremos. Está claro que quien desarrolle la capacidad para poder extraer esos recursos, pues podrá utilizarlos. De aquí a que estemos haciendo minería y utilizando esos recursos, queda todavía tiempo y seguro que tendremos que escribir lo que son los acuerdos y las leyes que gobernarán cómo se hace todo eso”, especifica Carlos García-Galán.

¿Cuáles son los planes de China en la Luna?

La respuesta es de Zhang Jingbo, el portavoz de la Agencia Espacial Tripulada de China: “No escatimaremos esfuerzos para alcanzar el objetivo de lograr el primer aterrizaje chino en la Luna para 2030”.

China también quiere llegar al Polo Sur lunar y en los últimos 15 años, su presidente, Xi Jinping, ha aumentado considerablemente las inversiones para alcanzar ese objetivo “hasta el punto de convertir el programa espacial chino en el segundo más desarrollado del mundo”, sostiene Mario Esteban, director del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, y “además han conseguido sobrepasar incluso a Estados Unidos en algunos elementos puntuales. Fue el primer país en llegar a la cara oculta de la Luna en 2019 y luego en 2024 en traer materiales a la Tierra desde esa cara oculta de la Luna”.

Pero Estados Unidos les lleva ventaja en lo que es en reutilizar cohetes y por eso lanzan muchas más misiones, “en China, a día de hoy, no es posible porque no tienen cohetes espaciales reutilizables”.

Y después de la Luna ¿Marte?

Carlos García-Galán responde sin titubear: “Uno de los objetivos, de montar la base lunar y volver a la Luna es que sea un campo de pruebas para todo lo que necesitamos antes de ir a Marte”.

Marte, un planeta desértico.EN PORTADA

Y Matthias Maurer, el astronauta alemán que ya ha estado en la ISS y uno de los candidatos a participar en una futura misión lunar, añade “nosotros pensamos en este momento que somos algo único. El planeta, la Tierra, es algo único en el universo, pero puede ser que la vida exista en muchos otros sitios en el universo, y Marte nos va a ayudar a solucionar esa gran pregunta”.

La exploración de Marte se ha hecho hasta ahora con robots, pero “llegar allí con humanos –dice Carlos García-Galán- sería un paso muy importante para conocer realmente lo que hay, cómo llegó a estar como está hoy y si pudo haber vida allí. No digo vida inteligente, pero quizás microbios o bacterias. Entonces llegar a Marte sería cambiar el juego totalmente de lo que es la exploración de ese planeta”.

¿Para cuándo Marte?

“Yo espero que a mediados de la siguiente década estamos ya muy seriamente pensando o desarrollando los sistemas para llevar a humanos a Marte”, subraya Carlos García-Galán.