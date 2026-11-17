‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena ‘Regreso a la luna’, un reportaje que explora el papel de Europa, China y la NASA en la nueva carrera espacial, que busca no solo regresar, sino también establecerse en la Luna.

Se regresa a la Luna, pero esta vez “para quedarse”, asegura Guillermo González, responsable de la parte europea de la nave Orión. Pero el lugar al que se quiere llegar no es el mismo que pisaron los 12 astronautas de las misiones Apolo. Ahora el destino es una región diferente: el Polo Sur, una zona mucho más interesante para los científicos. Allí se ha comprobado que hay cráteres que pueden contener hielo con residuos orgánicos que pueden dar mucha información sobre la formación de nuestro planeta.

“Estar en una base en la Luna, trabajando allí permanentemente, es algo que ahora mismo es ciencia ficción, lo vemos en las películas. Y vamos a hacer eso realidad,” afirma Carlos García-Galán, el malagueño que dirige el programa Base Lunar de la NASA, que, en esta nueva era espacial, ha abierto la colaboración de las empresas privadas, entre otros motivos, por el abaratamiento de los costes.

Europa también tiene mucho más protagonismo en la nueva carrera espacial. El módulo de servicio de la nave Orión está fabricado por la ESA. “Es la parte de la aeronave, -explica Guillermo González, jefe de producción del módulo- que le permite viajar por el espacio”.

Aunque el sueño más inmediato del astronauta español Pablo González es viajar a la Estación Espacial Internacional, piensa que “cuando lleguemos a la Luna otra vez, estamos simplemente abriendo la puerta del espacio”. Aunque nuestro satélite es el fin más inmediato, Marte es la meta. “Uno de los objetivos, de montar la base lunar y volver a la Luna es que sea un campo de pruebas para todo lo que necesitamos antes de ir a Marte”, explica Carlos García-Galán. Lo que se quiere saber es sí allí hubo algún tipo de vida y porqué desapareció.

¿Y en qué momento se encuentra la carrera espacial china? Parece que no tan avanzada como la de la NASA, pero cuenta con una fuerte inversión “hasta el punto de convertir el programa espacial chino en el segundo más desarrollado del mundo y (…) han conseguido sobrepasar incluso a Estados Unidos en algunos elementos puntuales”, explica Mario Esteban, director del Centro de Estudios de Asia Oriental de la UAM. En 2024 fue el primer país en “traer materiales a la Tierra desde esa esa cara oculta de la Luna”.