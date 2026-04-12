La misión Artemis II a la Luna enciende la esperanza en futuros astronautas: "Vemos hasta dónde podemos llegar"

Artemis II ha supuesto un paso más en la carrera espacial y un foco de esperanza en aquellos estudiantes que sueñan con ser astronautas algún día: “Vemos hasta dónde podemos llegar”. El objetivo final de estas misiones a la Luna, dicen los expertos, es poder establecer bases lunares, algo que, aunque parezca muy lejano, ya está de alguna manera regulado en tratados internacionales.

Ahora mismo, pocas personas en España pueden decir que han sentido algo parecido a lo que sintieron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en la cápsula Orion en su reciente vuelta a la Luna para ver la cara oculta del satélite. Una de ellas, es Sara García, astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA).

"Te preparan un poco para experimentar en tierra", explica a TVE, aunque admite que "nunca se comparará con estar en un cohete". Aún así, recalca que, de algún modo, "es más sencillo empatizar" con esos cuatro astronautas "cuando estás dentro de este mundo".

García, como muchos, no había nacido cuando terminaron las misiones Apollo en los años 70 y ha vivido Artemis II con especial emoción: "De alguna forma te proyectas ahí y ves que tú podrías estar en una situación similar", añade.

“"Algo a esta escala nos anima a seguir trabajando en proyectos tecnológicos"“

El Telediario ha entrevistado a algunos estudiantes de ingeniería, que ven el reciente viaje a la Luna como motivador. "Se puede ver hasta dónde podemos llegar", admite una joven. "Algo de esta escala nos anima a seguir trabajando en proyectos tecnológicos", recalca otra.

Más allá del viaje, hay muchas investigaciones detrás de estas misiones espaciales. García pone el foco, por ejemplo, en la telemedicina, "en cómo conseguir mantener a salvo y mantener la salud de los seres humanos cuando no hay equipos médicos cerca".