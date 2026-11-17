Los trabajos de desmontaje de las pinturas profanas del Monasterio de Sijena, ubicadas en la Sala 17 del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), iniciados a primera hora de este martes, han culminado este mediodía con la "desinstalación y bajada" de los ocho paneles en los que se encuentran, trasladándose a una sala "especialmente acondicionada". Lo han hecho una veintena de técnicos del centro, de expertos en restauración designados por el Gobierno de Aragón y de la empresa SIT.

Así lo han confirmado fuentes del MNAC a los medios de comunicación, después de que a primera hora de la mañana llegara al museo el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, acompañado por otros miembros de la dirección general.

En declaraciones a los periodistas, Olloqui, que ha sido recibido por el presidente del MNAC, Joan Oliveras, y el director del MNAC, Pepe Serra, ha señalado que la experiencia de hoy es una "prueba piloto" para "el futuro traslado de las pinturas de la sala capitular" que, avanza, será "un éxito".

"Sin tutelas"

Olloqui se ha reafirmado en que son unas tareas "relativamente sencillas", que culminarán el próximo 2 de diciembre. Ha reconocido que el conjunto de la sala capitular supondrá una "mayor dificultad" dado su envergadura, al ser un mural "mucho más amplio". "Creo que las maniobras dilatorias que alarguen el cumplimiento de la sentencia solo agravan la percepción de pérdida dentro del MNAC", ha apuntado.

Ha sostenido que el valor de las pinturas "no se comprenderá hasta que sean contempladas para el lugar donde fueron creadas. Contenido y continente conforman una unidad", ha apostillado y también ha querido dejar claro que "en ningún caso" el Gobierno aragonés va a ser "tutelado" por instituciones catalanas en lo referente al traslado de las pinturas, porque "esa es una competencia exclusiva de Aragón".

"La cooperación institucional -ha proclamado- no debe traspasar los límites competenciales de las distintas comunidades autónomas implicadas".

Difusión desde el MNAC

El MNAC ha defendido que durante años "no se ha limitado" a conservar las denominadas pinturas profanas del Monasterio de Sijena, sino que "ha garantizado su accesibilidad universal", lo que ha provocado que hayan sido visitadas por "millones de personas".

Tras iniciarse este martes los trabajos de desinstalación de los ocho paneles de estas pinturas, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 824/2025, de 27 de mayo de 2025, el museo catalán ha destacado en un comunicado que "ha promovido e impulsado activamente su estudio y difusión a escala internacional".

Ello, entienden los responsables de la institución, "ha favorecido la participación de especialistas procedentes del ámbito académico de todo el mundo y facilitado su presencia en importantes foros de debate y conocimiento".

Friso ornamental

Los ocho paneles, que fueron un depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas del Monasterio de Santa María de Sijena en 1960, están instalados sobre soportes "diseñados específicamente para este conjunto, que han garantizado su correcta exhibición y conservación durante las últimas décadas".

El conjunto de pinturas profanas no sufrió daños por el fuego y compone un amplio friso ornamental cuyo programa iconográfico "resulta hoy difícil de interpretar en su totalidad", aunque "todo apunta a que las escenas se desarrollaban en el sentido de las agujas del reloj".

Se pueden identificar caballeros, soldados, damas, peregrinos y animales, con escenas de batalla, asedio ante un castillo, séquitos cortesanos y episodios de enfrentamiento entre hombres y fieras.

Una de las pinturas profanas del monasterio de Sijena.David ZorrakinoDavid Zorrakino / EP

También destaca una dama y un juglar en un entorno palaciego, un combate naval entre una galera cristiana y otra sarracena, un ciervo alimentándose de los frutos de un árbol, un caballero arrodillado ante una dama entronizada, guerreros que parten hacia la batalla desde un castillo o cabalgatas de soldados que acompañan a peregrinos.

La cronología de las pinturas profanas se sitúa entre el establecimiento de los Hospitalarios en San Juan de Acre, tras la conquista de Jerusalén por el sultán Saladino, y la muerte de la reina Sancha en 1208, fundadora del monasterio en 1188.