La justicia da al Museo de Arte de Cataluña 56 semanas para devolver los murales de Sijena

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) tiene un plazo de 56 semanas para devolver a Aragón las pinturas murales del Monasterio de Sijena, conforme a la resolución de un juzgado de Huesca que ya se ha notificado a las instituciones aragonesas y catalanas.

Según una resolución de la magistrada del juzgado número 2 de Huesca, Rocío Pilar Vargas, se trata de una excelente noticia para los aragoneses al abrir definitivamente la puerta a la ejecución de la sentencia para que se devuelvan las pinturas "de forma irreversible". Así lo ha informado este lunes Pedro Olloqui, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón.

Olloqui ha precisado que el plazo para la devolución comienza a contar este mismo lunes, con su notificación a las partes, y que la vuelta al monasterio de las pinturas debe costearla el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

El director general ha explicado que la jueza resuelve así la parte pendiente en la disputa con Cataluña sobre la devolución de las pinturas, en concreto la discrepancia entre las propuestas de cronograma planteadas por cada parte: 64 semanas la del MNAC y de 28 la del Gobierno de Aragón.

Según la resolución, a la que se ha tenido acceso, el plazo se corresponde en esencia a lo planteado por el MNAC, aunque lo reduce en ocho semanas al dar por culminada la fase de estudios previos y diagnóstico del bien y su entorno y al acortar de seis a cuatro semanas la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta que la instalación compete en exclusiva a Aragón, y a tres semanas la fase metodológica.

Olloqui ha destacado además que a pesar de "la enorme confusión voluntaria que se estaba generando por parte de las instituciones catalanas y de los sectores independentistas", la jueza aclara la titularidad aragonesa de las pinturas, que deben instalarse en el Monasterio de Sijena y que ha quedado acreditado que el traslado es viable.

Las posibles sanciones del traslado Esta última cuestión, ha recordado Olloqui, se estableció en la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la propiedad aragonesa de las pinturas murales, fruto de las declaraciones de peritos del MNAC. El incumplimiento del calendario fijado, aunque sea parcial y en cualquiera de las fases, habilitará al Gobierno de Aragón para instar y llevar a cabo la ejecución bajo su responsabilidad y a costa del MNAC, con reclamación, en su caso, de cuantos gastos se deriven de ello. ““ El director general ha comentado que cuando las pinturas se entreguen a Aragón se abrirá un proceso de verificación de su estado por si precisan algún trabajo específico y que se aplicará el diseño para su mejor instalación en el Monasterio de Sijena, aunque ha rehusado dar un plazo para su exposición en el cenobio. "No vamos a correr antes de andar, sería una precipitación innecesaria", ha remarcado.