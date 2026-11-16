El gran objetivo de la presidencia de la cumbre del clima de Antalya, que ostenta Turquía junto a Australia, es marcar un objetivo de electrificación del 35% de la demanda energética mundial para 2035 -actualmente es de cerca de un 23%-. La electrificación es "una de las vías más eficaces para reducir las emisiones" en sectores como el transporte, la edificación y la industria, según un documento de la COP31. Es, asimismo, una forma de arrancar a los países un acuerdo concreto que saque a las cumbres de la inoperancia a la que han estado sometidas por las disputas geopolíticas en los últimos años.

Este lunes, inicio de la segunda semana de cumbre, han desembarcado en ella ministros de más de un centenar de países para dar comienzo a las negociaciones políticas. Una de ellas es la vicepresidenta española y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha anunciado que nuestro país se suma al objetivo planteado por la presidencia turca, que por ahora suma unas 30 adhesiones.

En la línea de lo defendido por la Unión Europea, Aagesen ha reclamado que esa electrificación "venga de la mano de las renovables" y no de los combustibles fósiles. "Consideramos que es importante electrificar, pero siempre y cuando consigamos descarbonizar", ha resaltado en declaraciones a los medios a su llegada a Antalya.

Aagesen ha aprovechado para reivindicar el caso español, que ha definido como "una historia de éxito" en cuanto al despliegue de renovables. En nuestro país, las energías limpias representan ya prácticamente el 57% del mix eléctrico. Hasta el año 2024, España ha ahorrado más de 14.000 millones de euros en importación de combustibles como el gas gracias a la producción de energía sin emisiones en suelo español, según datos de la Agencia Internacional de la Energía citados por la vicepresidenta tercera. "Y en el contexto europeo, podemos destacar que uno de cada cuatro euros han sido ahorrados en España gracias a nuestra apuesta por las energías renovables", ha apuntado.

La Unión Europea, que en las cumbres del clima de Naciones Unidas negocia como un bloque unitario, todavía no ha apoyado oficialmente ese objetivo de electrificación. En un primer momento, los Veintisiete reclamaban que en el documento final se explicitara que la electricidad se produjera con renovables. Sin embargo, en una entrevista con el medio Politico, el negociador europeo y comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, ha abierto la puerta a dejar de lado esta exigencia para no bloquear un acuerdo en esta línea. "Hay que reconocer que es necesario un cierto grado de pragmatismo, para asegurarnos de que el grupo de países que se adhieran sea lo más amplio posible", ha recalcado.

España reclama también una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

Además del objetivo de electrificación, otro de los debates planteados en los pasillos de Antalya es si los países acordarán una hoja de ruta, con objetivo y fechas, para abandonar los combustibles fósiles, principales responsables de la crisis climática. En la cumbre del clima de Dubái, en 2023, ya se acordó dejar atrás el uso del petróleo, gas y carbón, pero ahora potencias como Brasil reclaman un calendario con hitos concretos. El recién reelegido presidente Lula Da Silva acudió a Turquía para reclamar la aprobación de este calendario, algo que su país puso encima de la mesa en la cumbre de 2025, de la que fue anfitriona.

Aagesen ha avanzado que España apoya la creación de esta hoja de ruta. "Ahora es más importante que nunca", ha declarado. Para la ministra, avanzar hacia esa salida de las fósiles "es de sentido común" tras dos guerras "en menos de cinco años", en alusión a la de Ucrania y la de Irán. "Lo que ocurre es que en Dubái se decidió y, hasta ahora, no ha habido ningún texto concreto que lo recoja", ha lamentado.

La ministra española ha criticado que "la adicción a los combustibles fósiles" provoca "una alta vulnerabilidad" en las economías. "Venimos a reivindicar también que es fundamental que en esta cumbre se considere una apuesta por las energías renovables que nos permiten autonomía, competitividad, precios más asequibles y, desde luego, combatir el cambio climático", ha argumentado.

Sobre la hoja de ruta, ha explicado: "Es una caja de herramientas donde distintos países hemos hecho propuestas y permite ayudar a que otros países se sumen y presenten sus hojas de ruta. Con lo cual, hacer una referencia a la propuesta brasileña y hacer una referencia otra vez al acuerdo de Dubái, me parece fundamental", ha valorado.

Respecto a la semana negociadora que comienza este lunes y que acabará el fin de semana, la ministra española se ha mostrado optimista. "Mi optimismo es de 10 en el primer día de la ministerial y diría que incluso 11. Hay que empezar con mucha energía, con mucho optimismo, puesto que es importantísimo que esta cumbre venga con buenos resultados", finalizó.

Se publica el primer borrador del acuerdo final

Coincidiendo con el inicio de las negociaciones a más alto nivel, este lunes se ha publicado el primer borrador de la decisión final de la cumbre -cover decision, en inglés-. En él aparecen muchos puntos que probablemente no llegarán a quedar reflejados en el texto definitivo, que debería aprobarse antes del viernes. El texto, de 18 páginas, recoge las principales peticiones de los países, aunque muchas son propuestas de máximos y, en el arduo proceso de negociación de Naciones Unidas, donde las decisiones deben aprobarse por contexto, es baja la probabilidad de que las medidas más ambiciosas se mantengan.

Sobre los combustibles fósiles, el texto "reafirma" lo acordado en la cumbre de Dubái en cuanto al abandono de su uso. También "insta a acelerar las medidas para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, entre otras cosas mediante la transición inmediata" para abandonarlos en los sistemas energéticos. El borrador también "acoge con satisfacción" las hojas de ruta impulsadas por Brasil sobre el abandono de estas energías y sobre el fin de la deforestación.

En cuanto a la electrificación, el texto "insta" —una formulación relativamente débil en la jerga jurídica de la ONU— a todos los países a contribuir al objetivo "35 para 35" de la presidencia. Se indica que esto debe hacerse "de acuerdo con las circunstancias nacionales". El texto también hace referencia a la necesidad de una "mayor electrificación limpia", pero no la vincula al objetivo del 35% de la electrificación de la demanda energética final para 2035.