Guterres alerta en la COP31 de que la crisis climática avanza más rápido que la respuesta mundial

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lanzado este miércoles una contundente advertencia a los líderes mundiales reunidos en la COP31 de Antalya, en Turquía: la crisis climática avanza a un ritmo que los gobiernos no están siendo capaces de contener. Ante el aumento de las temperaturas, las emisiones contaminantes y la sucesión de fenómenos meteorológicos extremos, ha reclamado decisiones urgentes para abandonar la dependencia de los combustibles fósiles.

"Nuestro primer deber climático es decir la verdad. Y la cruda verdad es que la crisis climática avanza más rápido que nosotros", ha afirmado Guterres ante los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre, a quienes ha advertido de que el mundo se encuentra en un camino hacia la "destrucción mutua asegurada" si no acelera la respuesta al calentamiento global.

"No estamos luchando solo por una cifra en un termómetro, estamos luchando por nuestras vidas y por el futuro de nuestros hijos", ha insistido. Sin embargo, el responsable de la ONU ha subrayado que todavía existe margen para actuar: "La ciencia no nos está diciendo que nos rindamos, sino que luchemos con más fuerza".

El secretario general de la ONU, António Guterres (al frente, en el centro), y el presidente turco, Recep Tayyip ErdoğanDPA via Europa PressEP

Un nuevo pacto de justicia climática

Guterres ha propuesto un nuevo Pacto de Justicia Climática que permita transformar los compromisos internacionales en medidas concretas. Su iniciativa se articula en torno a cuatro prioridades: acelerar una transición energética justa, proteger a las poblaciones más vulnerables, garantizar la financiación necesaria y reforzar la cooperación internacional.

En este sentido, ha reclamado a los países desarrollados que movilicen al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 destinados a la financiación climática y ha defendido la posibilidad de gravar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías petroleras para ayudar a los países más afectados por el calentamiento global.

El secretario general también ha puesto el foco en las consecuencias económicas de la dependencia de los combustibles fósiles. La guerra en Oriente Medio y el encarecimiento de la energía han vuelto a evidenciar, según ha señalado, la vulnerabilidad de los países importadores de petróleo y gas ante las crisis internacionales.

Su advertencia coincide con las conclusiones del último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado en octubre, que considera inevitable superar temporalmente el umbral de 1,5 grados establecido como objetivo en el Acuerdo de París. Incluso si se cumplieran íntegramente los compromisos climáticos actuales, las temperaturas mundiales podrían aumentar alrededor de 2,6 grados a lo largo de este siglo.

El organismo calcula que, para mantener abierta la posibilidad de regresar a un calentamiento de 1,5 grados a finales de siglo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tendrían que reducirse un 45% para 2035 respecto a 2025, muy por encima de los recortes que contemplan los planes actuales.

Una cumbre marcada por las diferencias sobre los combustibles fósiles

La intervención de Guterres llega en plena negociación entre cerca de 200 países sobre cómo acelerar la transición energética y convertir en medidas efectivas los acuerdos alcanzados en anteriores cumbres.

Uno de los principales debates gira en torno a la propuesta de Turquía, país anfitrión, de elevar hasta el 35% la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035, frente a algo más del 20% actual.

Sin embargo, la iniciativa ha suscitado reservas porque no exige que esa electricidad proceda de fuentes renovables o bajas en carbono, una condición que varios países consideran imprescindible para reducir las emisiones. Algunas naciones europeas y pequeños Estados insulares especialmente amenazados por la subida del nivel del mar reclaman, además, una hoja de ruta más precisa para dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas.

La cumbre, que se prolongará hasta el 20 de noviembre, también está marcada por la ausencia de los máximos dirigentes de algunas de las mayores potencias contaminantes, entre ellas Estados Unidos, China e India. Washington ha vuelto a quedar al margen de las conversaciones climáticas internacionales bajo la presidencia de Donald Trump.

El desafío de Antalya será, por tanto, superar las declaraciones de intenciones y concretar cómo financiar y ejecutar una transición energética que sigue avanzando más despacio de lo que exige la ciencia. Como ha recordado Guterres, la cuestión ya no es únicamente asumir nuevos compromisos, sino cumplir los que los gobiernos llevan años anunciando.