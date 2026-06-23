Guterres reclama transparencia a los gigantes de la IA sobre su impacto ambiental y pide centros de datos con renovables

Conseguir los datos sobre el consumo energético o de agua de los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial es, en muchos casos, una tarea imposible. Por ello, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lanzado este martes desde Londres la "iniciativa para la transparencia ambiental de la IA".

Con esta iniciativa ha reclamado a las grandes empresas tecnológicas que "midan y hagan pública su huella medioambiental completa", incluyendo el consumo de energía y agua de sus centros de datos, y "se comprometan a utilizar únicamente fuentes de energía renovables" de aquí a 2030.

Ha denunciado que a las comunidades afectadas por el despliegue de estas infraestructuras críticas para la IA "a menudo se les deja en la ignorancia". "Para que la IA contribuya a construir un futuro mejor, debe ser sincera sobre lo que nos cuesta ahora", ha afirmado.

El llamamiento de Guterres, que ha llevado a cabo en la Semana de Acción Climática de Londres, llega en un momento en el que los gigantes de Silicon Valley están recurriendo a los combustibles fósiles o a las centrales nucleares para alimentar el gran consumo energético de los centros de datos, una de las fuentes de demanda de electricidad que más rápido crecen en el mundo.

Microsoft, por ejemplo, ha anunciado que instalará 1,35 GW de los últimos chips de Nvidia en un centro de datos separado de la red que funcionará al 100% con gas natural. Según las estimaciones de la newsletter especializada Distilled, solo esta instalación a gran escala podría aumentar las emisiones de los centros de datos de la empresa en un 40%.

La IA "está hambrienta de tierra, energía y agua" En su discurso, Guterres ha admitido que "la IA puede acelerar las soluciones climáticas, curar enfermedades, transformar la educación" y "debemos aprovechar ese potencial", para después advertir de que esta tecnología también "está hambrienta de uso de tierra, energía y agua" "Los centros de datos ya consumen más electricidad que la mayoría de los países; para 2030, podrían consumir más energía que todos los países excepto cinco", ha ejemplificado. Además, consumirán suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo un año. Las empresas de inteligencia artificial se basan actualmente en compromisos voluntarios de cero emisiones netas y en objetivos de electricidad renovable para descarbonizar sus operaciones. Sin embargo, un informe del proyecto de transparencia Cleanview ha hallado que cerca del 75 % de las instalaciones de generación identificadas (23 GW) para los principales centros de datos proyectados en Estados Unidos en los próximos años funcionaban con gas natural. "Prácticamente ninguno de los promotores tenía previsto construir instalaciones de energías renovables a corto plazo", señalaban. La ONU alerta de que la Inteligencia Artificial tendrá un coste ambiental irreversible