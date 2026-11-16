La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado que la Junta prepara una Ley de Brecha Salarial. El objetivo es avanzar en corresponsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad, para que la carga del cuidado de personas vulnerables o de las tareas domésticas se reparta de forma igualitaria.

El ejecutivo regional está en los “últimos pasos” para aprobar el anteproyecto de Ley en el Consejo de Gobierno. Después, pasará por el Consejo Consultivo y en último lugar por las Cortes de Castilla-La Mancha. “Nuestro objetivo prioritario es que esta ley esté aprobada antes de que acabe la legislatura”, afirma la titular de la Consejería de Igualdad, quien agradece a los agentes sociales la “colaboración y compromiso” para elaborar el texto. Según el INE, el reparto de las horas semanales de cuidado entre hombres y mujeres en el núcleo familiar es desigual.

Avanzar en corresponsabilidad

Sara Simón destaca que este anteproyecto aborda “todos los puntos” para “avanzar en la corresponsabilidad” y que “no sea un problema añadido para las mujeres a la hora de desarrollar sus carreras profesionales”.

Entre otras medidas, la ley va a desarrollar una Estrategia Regional de los Cuidados que, después, “se desarrollará en planes de acción concretos”, asegura la consejera.

“Las brechas salariales no se producen porque en un mismo puesto laboral mujeres y hombres cobren diferente salario, porque eso lo prohíbe la ley. Pero sí que hay diferentes condicionantes para que exista la brecha salarial. Uno de ellos es que las mujeres renuncian a parte de su jornada laboral para ejercer los cuidados. También tiene mucho que ver con la segregación de los trabajos y cómo se aplican los pluses a puestos que están más masculinizados y no a aquellos que están feminizados. Por tanto, eso es algo que tenemos que ir transformando para reducir esa brecha salarial”.

No hay trabajos de hombres o de mujeres Sara Simón, Consejera de Igualdad en C-LM

“La corresponsabilidad es la base esencial para que finalmente podamos tener una igualdad plena entre las mujeres y los hombres, para que puedan desarrollar sus carreras profesionales”. Por eso esa estrategia regional de los cuidados. Unas tareas de las que se siguen encargando mayoritariamente las mujeres, en la actualidad. La jornada financiada a través del Plan Corresponsables de la Junta que, en sus cinco ediciones, ha dedicado 1,2 millones de euros en acciones de formación y sensibilización.

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Sara Simón ha concluido si intervención afirmando: "si son las mujeres quienes mayoritariamente son las que se cogen esas excedencias para el cuidado de hijos o hijas, o quienes se reducen la jornada, eso significa que van a tener menos ingresos en el presente, pero también se va a traducir en menos ingresos en el futuro y se va a plasmar, por ejemplo, a la hora en la que tengan que recibir las pensiones por jubilación. Por tanto, eso es algo que pretendemos cambiar con esa ley de brecha”.