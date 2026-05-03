Día de la Madre: fomentar la corresponsabilidad para evitar que la maternidad siga penalizando a las mujeres

La llegada de un hijo sigue siendo el principal detonante de la desigualdad en el país entre mujeres y hombres. Una de cada tres madres abandona su puesto de trabajo cuando tiene a su hijo, diez puntos por encima de la media europea, según el Mapa de la Maternidad de la Fundación Redmadre. Y este es solo uno de los muchos indicativos que juegan en contra de las mujeres cuando se convierten en madres. Para evitarlo, hace falta impulsar la corresponsabilidad en hombres y también la involucración de las empresas.

Abandonar el trabajo para cuidar de los hijos es una decisión que raramente es voluntaria y que se toma muchas veces de forma forzada por la rigidez del sistema.

Casi la mitad de las madres trabajadoras (un 47%) se han visto obligadas a cambiar de empleo para atender a las necesidades de sus hijos, una presión que no solo es profesional sino también psicológica, según el informe titulado El peso invisible de la maternidad, publicado en febrero de 2026 por la Asociación Yo No Renuncio (del Club de Malasmadres).