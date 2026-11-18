Antes de dirigir el Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta quiso trabajar bajo sus aguas. Buceaba desde los 16 años y había realizado trabajos de buceo comercial fuera de la institución. Pero en aquella primera solicitud encontró un ‘no’ rotundo. “Apliqué a un puesto de buzo dentro de la institución del Canal de Panamá. Había hecho buceo comercial fuera del canal y no me dieron el puesto por ser mujer”, recuerda en una entrevista en Hora América, de Radio Exterior de España.

Hora América Hora América - Espino de Marotta, la primera mujer al frente del Canal de Panamá rne audio

Más de cuatro décadas después de incorporarse al astillero, en 1985, esta ingeniera marina se ha convertido en la primera mujer al frente de la vía interoceánica, por la que transita el 5 por ciento del comercio marítimo mundial. De aquel rechazo conserva el recuerdo de una oportunidad frustrada: “Fue un momento triste y desagradable para mí, pero bueno, ya me recuperé después de eso”.

Su trayectoria acabaría llevándola a desempeñar un papel fundamental en la ampliación del canal y a asumir desde septiembre su máxima responsabilidad. Al frente de una infraestructura estratégica para el comercio internacional, que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, debe afrontar la escasez de agua que condiciona el paso de los barcos y las tensiones entre sus dos principales usuarios: Estados Unidos y China.

La ingeniera Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá.Canal de Panamá

“El techo de cristal está en los cargos gerenciales”

Espino de Marotta describe sus primeros años en el astillero como una escuela. Llegó con 23 años y descubrió cuánto le quedaba por aprender sobre una infraestructura cuya complejidad exige coordinar oficios, conocimientos y equipos. “Me enseñó mucho lo grande y complejo que es el Canal de Panamá y aprendí mucho lo que es el trabajo en equipo, cómo uno cuando trabaja en equipo pues logra grandes metas”, explica. Su disposición a escuchar, sostiene, contribuyó a que sus compañeros valorasen sus aportaciones: “Pienso que respetaron mucho mi criterio porque fui una persona muy abierta a entender las cosas y a preguntar más que a decir”.

El sector marítimo sigue siendo un ámbito predominantemente masculino, aunque la administradora identifica avances dentro de la institución. Cuando ingresó, recuerda, había una sola mujer práctico, el personal especializado que guía a los buques durante su tránsito. Ahora hay siete. También fue la única mujer en la sección de Ingeniería Mecánica de la oficina de diseño, donde, según señala, las mujeres representan hoy el 40%.

Los cambios, sin embargo, no han eliminado todas las barreras. “Los techos de cristal se han ido abriendo poco a poco, pero lo veo todavía en los cargos gerenciales”, advierte. “Ahí es donde todavía veo una falta de apertura”.

Para superar esos obstáculos, defiende dar visibilidad a las profesionales preparadas para asumir responsabilidades. Cita el trabajo de la Asociación de Directoras de Panamá y sus bases de datos de candidatas a puestos de dirección y consejos de administración. “Pienso que es muy importante para visibilizar el papel de lo que la mujer es capaz de hacer”.

Archivo. Vista aérea del Canal de Panamá. El Canal de Panamá reducirá el volumen de tráfico marítimo a partir del próximo mes debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño.AFP / Martin Bernetti

Un ascensor de agua que depende de la lluvia

La infraestructura que ahora dirige conecta dos océanos, pero funciona con agua dulce. Espino de Marotta recurre a una imagen sencilla para explicar el mecanismo: “El canal es como un ascensor de agua donde usamos tres escalones para subir los barcos del nivel del mar, unos 27 metros por arriba del nivel del mar al lago Gatún”.

Una vez alcanzado ese lago artificial, los buques atraviesan el territorio y descienden hacia el otro océano mediante las esclusas. Todo depende del agua acumulada en los embalses. “El agua que usa el canal viene de lluvia y toda esa agua baja por gravedad. Nosotros no bombeamos agua”, precisa.

Esos mismos recursos abastecen, además, a cerca de la mitad de la población panameña, según explica la administradora. La actividad marítima comparte así sus reservas con el consumo humano y la actividad económica de importantes núcleos urbanos.

La disponibilidad ha cambiado. Espino de Marotta recuerda que antes se llegaba al final de la temporada lluviosa con excedentes que no podían almacenarse. “En los últimos 10 años hemos visto una escasez y estamos usando toda el agua que cae”, admite.

Cuando las precipitaciones resultan insuficientes, el canal debe reducir el número de tránsitos y el calado autorizado, que condiciona la carga que pueden transportar los barcos. La prioridad, afirma, es evitar que las operaciones afecten al suministro de la población.

La ingeniera Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá durante la ampliación de la vía marítima.Canal de Panamá

Bajo el efecto del fenómeno El Niño

La amenaza de El Niño ha obligado a anticipar medidas de ahorro. Durante la entrevista, la administradora explica que el canal redujo escalonadamente su actividad de 36 a 32 tránsitos diarios. Las lluvias de octubre, superiores a las que esperaban, permitieron elevar después esa cifra a 33 y recuperar parte del calado disponible.

La mejoría no significa que las restricciones hayan quedado atrás. “No regresaremos a 36 en lo que resta de este año ni los cuatro o cinco primeros meses del otro año, que es la época de sequía, pero pensamos que no vamos a tener que bajar de 32 buques”, señala.

Su previsión es más favorable que la experiencia de 2023 y 2024, cuando, recuerda, el tránsito llegó a reducirse a 24 barcos al día. Atribuye esa diferencia a la preparación anticipada y a las medidas operativas para ahorrar agua.

“Pensamos que vamos a poder servir a la industria de una manera muchísimo mejor que el 24”, afirma. Aun así, contempla que durante la estación seca sea necesario volver a limitar la carga: “Lo que sí es probable es que en el verano tengamos que bajar la capacidad de carga de los buques, bajando el calado que va a estar disponible”.

Río Indio, la apuesta para los próximos 50 años

La gran solución que defiende la administradora es la construcción de un nuevo embalse sobre el río Indio. El objetivo es incorporar un tercer lago al sistema para reforzar simultáneamente el abastecimiento humano y las operaciones marítimas. Según el calendario que expone, debería estar operativo en 2032.

El nuevo reservorio permitiría almacenar un volumen de agua equivalente al necesario para entre 10 y 15 tránsitos diarios. Espino de Marotta explica que la demanda de las plantas potabilizadoras, incluidas dos que están en construcción, llegará a representar el equivalente a unos 10 pasos de barcos al día.

El embalse compensaría ese consumo y dejaría margen para aumentar la actividad marítima. “Eso es lo que nos va a permitir cumplir con la misión de dar agua potable a la población y al movimiento económico sin tener que impactar a nuestros clientes”, sostiene.

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La expectativa es poder ofrecer entre 36 y 39 tránsitos diarios con un calado de 50 pies. “Nos da una seguridad hídrica a un horizonte de 50 años según los análisis y los estudios que hemos hecho”, asegura.

El proyecto implica también el traslado de familias que viven en el territorio afectado. Preguntada por las garantías para que puedan recuperar sus medios de vida, la administradora afirma que el canal ha trabajado con las comunidades en un marco de compensación. “Todas estas personas recibirán una casa y un terreno similar a lo que tienen con su título de propiedad”, afirma. Según explica, quienes actualmente disponen de derechos posesorios, pero carecen de título, también podrán acceder a una propiedad titulada “La idea es apoyar que las personas queden en mejor situación y no desmejorarles su modo de vida”.

La ingeniera Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá.WELLIJNGTON LUCKCanal de Panamá

Ante la presión de Trump: “El canal habla por sí solo con hechos”

La gestión del agua convive con otro frente: la presión geopolítica sobre una ruta fundamental para el comercio. Ante las declaraciones de Donald Trump sobre recuperar el control estadounidense del canal, Espino de Marotta reivindica el cumplimiento del tratado de neutralidad y los resultados de la administración panameña.

“El canal que tenemos el día de hoy es un canal muy diferente al que fue transferido en 1999”, responde. La ampliación permitió el tránsito de barcos que antes no podían utilizar la vía y, según destaca, también ha beneficiado a la economía estadounidense.

Para ilustrarlo, compara la capacidad de los portacontenedores que podían utilizar las esclusas originales con la de los que atraviesan las nuevas: de unos 5.000 a hasta 17.000 contenedores. “Más del 52 por ciento de los ingresos del Canal de Panamá hoy en día provienen de esas esclusas que construimos los panameños”, subraya.

Más del 52 por ciento de los ingresos del Canal de Panamá hoy en día provienen de esas esclusas que construimos los panameños

La administradora recuerda que la vía permaneció abierta durante toda la pandemia y que ha respondido a las necesidades del transporte marítimo ante las dificultades en otras rutas. “Pienso que el canal habla por sí solo con hechos, que es lo más importante, y hemos sido fieles cumplidores del tratado de neutralidad”.

En medio de la rivalidad entre Washington y Pekín, identifica un interés compartido: que la infraestructura funcione. “El usuario número uno del Canal de Panamá es Estados Unidos y el usuario número dos del Canal de Panamá es China”, recuerda. Por sus aguas circulan tanto productos energéticos y graneles estadounidenses destinados a Asia como manufacturas asiáticas con rumbo a Estados Unidos.

“Ambos tienen el mayor interés en que el canal se mantenga neutral”, concluye. Mantener esa neutralidad y garantizar el agua necesaria para que los barcos sigan cruzando son ahora responsabilidades de la ingeniera a la que un día se le negó un puesto de buzo por ser mujer.