Cada 17 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Prematuridad. Una jornada que da visibilidad a los bebés que llegan al mundo antes de tiempo y a las familias que afrontan sus primeros días, semanas o incluso meses de vida pendientes de una incubadora, de una evolución favorable y de cada pequeño avance. En Cantabria, alrededor de 200 niños nacen prematuramente cada año. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde estos días atienden también un nacimiento especialmente poco frecuente de trillizos, el equipo de Neonatología acompaña a estos pequeños desde sus primeros minutos de vida y durante todo el proceso de recuperación.

Martín es uno de esos bebés. Nació con 28 semanas de gestación y con poco más de un kilo de peso. Después de un mes ingresado, ya ha alcanzado los 1.700 gramos. Su evolución es favorable, aunque todavía necesita ayuda respiratoria y vigilancia. Sus padres viven pendientes de cada gramo que gana y de cada paso adelante. “Cada día ingresados era una victoria que se mantuviese el niño allí dentro”, recuerda su padre.

“Nuestros Pequeños Grandes Héroes”, el homenaje de Valdecilla a los bebés prematuros

Desde 2009, el Día Mundial de la Prematuridad se celebra cada 17 de noviembre para concienciar sobre los problemas a los que pueden enfrentarse los niños que nacen antes de la semana 37 de gestación y el impacto emocional que esta situación tiene en sus familias. Cuanto más temprano se produce el nacimiento, mayor puede ser el riesgo de complicaciones y más complejos los cuidados que necesita el recién nacido.

Con motivo de esta fecha, la Unidad de Neonatología de Valdecilla ha organizado una jornada bajo el lema “Nuestros Pequeños Grandes Héroes”, con la que quiere rendir homenaje a los niños que han pasado por sus instalaciones y a sus familias. El encuentro se celebra a partir de las doce de la mañana en el Salón de Actos Gómez Durán y reúne la perspectiva de los profesionales sanitarios y los testimonios de quienes han vivido la prematuridad en primera persona.

El programa incluye una mesa redonda sobre la prematuridad en Cantabria, moderada por la neonatóloga Pilar Gortázar Arias. En ella participa Daniel Gutiérrez Pascual, jefe de sección de Neonatología de Valdecilla, junto a otros profesionales de la unidad, para abordar la atención clínica y la importancia de invertir en el seguimiento de estos niños. También está previsto el testimonio de una madre en representación de la asociación de familias de bebés prematuros de Cantabria ‘Patucos Morados’.

La jornada culminará con la entrega de diplomas a los pequeños y sus familias, en reconocimiento a su capacidad de superación, y una actuación del proyecto cultural SaludArte Valdecilla. La iniciativa se enmarca en el lema internacional de este año: “Pequeños al nacer con grandes posibilidades. Invertir en el seguimiento para proteger su futuro”. Una reivindicación que conecta con una de las cuestiones que destaca el equipo de Neonatología, los cuidados no terminan cuando el bebé recibe el alta hospitalaria.

Alrededor de 200 bebés prematuros al año en Cantabria

En la comunidad autónoma, entre el 6% y el 8% de los nacimientos se producen antes de las 37 semanas de gestación, según los datos que ofrece el servicio de Neonatología de Valdecilla. Teniendo en cuenta que Cantabria registra alrededor de 2.800 nacimientos anuales, esto supone en torno a 200 bebés prematuros.

Dentro de ese grupo, entre 10 y 15 son grandes prematuros, una categoría que Daniel Gutiérrez Pascual identifica en su explicación con los recién nacidos que pesan menos de 1.500 gramos. Algunos años, incluso, la cifra ha podido alcanzar los 20 o 25.

La proporción de nacimientos prematuros se mantiene, en términos generales, estable, pese al descenso de la natalidad. El aumento de la edad materna en el momento del parto puede ser uno de los factores de riesgo, aunque el pediatra-neonatólogo señala que desde la unidad no observan un incremento significativo de los casos.

La gravedad y las necesidades de cada recién nacido dependen, sobre todo, de las semanas de gestación con las que llega al mundo. “La prematuridad, lógicamente, cuanta menos edad gestacional, más cuidados, más gravedad tienen y más complicaciones a largo plazo puedan tener, eso es lógico”, explica el jefe de sección.

La actividad de la unidad ha sido especialmente intensa en los últimos meses. Valdecilla cuenta con 29 puestos de Neonatología, 6 de ellos destinados a cuidados intensivos, y ha registrado una ocupación elevada.

Trillizos, un nacimiento excepcional

Entre los casos atendidos estos días hay uno especialmente poco habitual, el nacimiento de trillizos prematuros. Los tres bebés llegaron al mundo mediante una cesárea programada antes de alcanzar las 34 semanas de gestación, después de que los profesionales detectaran que uno de ellos no estaba ganando peso como se esperaba.

Como explica Gutiérrez Pascual, los tres se encuentran inicialmente estables, aunque necesitaban apoyo respiratorio y vigilancia por parte del equipo sanitario. Se trata de una situación poco frecuente en la unidad y que exige una atención especialmente coordinada para atender las necesidades de cada uno de los recién nacidos.

El nacimiento múltiple se suma a la actividad habitual de una unidad que atiende a bebés con distintos grados de prematuridad. No todos presentan las mismas complicaciones ni necesitan los mismos cuidados, pues la edad gestacional, el peso al nacer y la evolución clínica determinan la atención que requiere cada pequeño.

Martín, 28 semanas y 1.100 gramos

La historia de Martín comenzó con un embarazo complicado. Sus padres sabían que existía la posibilidad de que el parto se adelantara y su madre permaneció ingresada durante un mes. En ese tiempo, cada día que el bebé seguía dentro del útero era una buena noticia. “Cada día ingresados era una victoria que se mantuviese el niño allí dentro”, cuenta su padre, Ignacio Martínez.

Finalmente, Martín nació con 28 semanas y un peso de 1.100 gramos. Para sus padres, que se enfrentaban por primera vez a la experiencia de tener un hijo, el primer encuentro fue difícil de asimilar. “Es tan pequeño, tan vulnerable, que impresiona un poco”, recuerda su padre.

Ignacio Martínez, padre de Martín, junto a su hijo en el box neonatalLaura Samperio / RTVE Cantabria

El equipo sanitario les fue explicando la situación y acompañándoles durante los primeros días. El miedo inicial fue dando paso a una rutina marcada por las visitas, las tomas, las pruebas y la atención a cada cambio. Martín lleva algo más de un mes ingresado y ya ha alcanzado los 1.700 gramos.

Aunque su evolución es favorable, todavía necesita apoyo respiratorio y permanece bajo vigilancia. Sus padres intentan estar con él tanto “por la mañana como por la tarde”, explica Ignacio, que cuenta cómo se organizan para acompañarle y participar en sus cuidados siempre que los profesionales lo permiten.

También practican el método canguro, es decir, el contacto piel con piel, y llevan al hospital la leche materna que extrae su madre. Para el padre, ese contacto “es ir entrenándole para la vida fuera del útero”.

La familia todavía no tiene una fecha concreta de alta. Dependerá de que Martín siga ganando peso, respire con estabilidad y los profesionales consideren que está preparado para irse a casa. Sus padres mantienen la esperanza de que pueda suceder entre el puente de la Constitución y Navidad, aunque son conscientes de que la evolución de cada bebé es diferente. “Cada niño es un mundo”, recuerda Ignacio.

Por ahora, no piden más que seguir avanzando. “Que vaya todo bien, que vaya engordando, que vaya mejorando cada día”, resume. Y, pese a la incertidumbre de las primeras semanas, reconoce que, de momento, están teniendo suerte con la evolución del pequeño. Su deseo es que pueda crecer y desarrollarse como cualquier otro niño.

Una atención especializada desde el primer minuto

Cuando un bebé nace antes de tiempo, la atención comienza en la propia sala de partos o en el quirófano. El equipo debe valorar su estado y ayudarle a adaptarse a la vida fuera del útero. En función de su grado de prematuridad, puede necesitar soporte respiratorio, una vía para administrar líquidos y medicación o, en casos más delicados, intubación y ventilación mecánica.

Uno de los principales problemas es la inmadurez de los pulmones. Algunos recién nacidos necesitan recibir surfactante, una sustancia que ayuda a mantener abiertos los alvéolos pulmonares, además de asistencia para respirar. También es necesario controlar la función cardiaca y la circulación, y garantizar una nutrición adecuada.

La Neonatología requiere profesionales especializados y tecnología adaptada a pacientes de dimensiones muy reducidas. Los respiradores, monitores y bombas de infusión permiten ajustar los tratamientos a las necesidades de cada bebé y controlar de forma constante sus constantes vitales.

Uno de los avances más importantes, explica Daniel Gutiérrez, ha sido la posibilidad de utilizar sistemas de ventilación no invasiva cuando la situación clínica lo permite. A través de dispositivos nasales se proporciona apoyo respiratorio sin necesidad de introducir un tubo en la tráquea. De esta manera, se pueden evitar algunas intubaciones y reducir los riesgos asociados a la ventilación mecánica.

Daniel Gutiérrez Pascual, Jefe de Sección de Neonatología del Hospital Universitario Marqués de ValdecillaLaura Samperio / RTVE Cantabria

También ha mejorado el soporte nutricional. Los bebés que todavía no pueden alimentarse por sí mismos pueden recibir nutrientes por vía intravenosa desde las primeras etapas, mientras se introduce progresivamente la alimentación por vía digestiva.

La leche materna es la opción preferente para estos recién nacidos, ya que se adapta a sus necesidades y aporta componentes especialmente beneficiosos en esta etapa. Cuando no está disponible o no hay suficiente cantidad, el hospital puede recurrir a leche donada procedente del Banco de Leche Materna de Cantabria, sometida a controles y pasteurización.

“Los padres pueden entrar las 24 horas, no son visitas”

La atención de los bebés prematuros no se limita a los cuidados médicos. En Valdecilla, los padres pueden permanecer junto a sus hijos durante todo el día y participar en su atención. “Los padres pueden entrar las 24 horas, no son visitas, los padres están ahí, están con el prematuro”, destaca Gutiérrez.

El contacto piel con piel, como se mencionó anteriormente, es una de las prácticas que se fomentan en la unidad. Este método ayuda a regular la temperatura y la respiración, favorece el vínculo afectivo y contribuye al bienestar del recién nacido.

La unidad dispone además de habitaciones individuales en las que los padres pueden permanecer y descansar junto a sus hijos. La intención es que la familia forme parte de los cuidados desde el primer momento y no sea mera espectadora del ingreso.

El seguimiento continúa después del alta

La salida del hospital no significa que termine la atención especializada. Los niños que nacen prematuramente pueden necesitar controles durante sus primeros años para vigilar su desarrollo y detectar cuanto antes posibles dificultades.

El seguimiento depende de las semanas de gestación y del peso al nacer. Los bebés de mayor prematuridad o con un peso inferior a los 1.500 gramos pueden continuar bajo supervisión especializada hasta los 6 u 8 años. En otros casos, cuando el nacimiento se produce en semanas más avanzadas, el seguimiento hospitalario puede prolongarse durante 2 o 3 años antes de continuar con los controles habituales de Pediatría.

En este proceso intervienen diferentes especialidades y profesionales, dice Daniel Gutiérrez, “desde Neonatología y Pediatría hasta Neurología, Rehabilitación, Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Oftalmología o atención respiratoria”, según las necesidades de cada niño.

El especialista destaca también el papel de Atención Temprana en Cantabria, un recurso que permite trabajar con los menores que necesitan apoyo en su desarrollo y acompañar a sus familias. La detección precoz y la intervención adaptada a cada caso son fundamentales para mejorar su evolución.

También insiste en que cuanto menor es la edad gestacional, mayores pueden ser las necesidades de cuidados y el riesgo de complicaciones posteriores. Sin embargo, la evolución no es igual para todos los niños y por eso es necesario valorar individualmente cada caso y mantener el seguimiento durante el tiempo que sea necesario.

Ese es también el mensaje que quiere trasladar la jornada de Valdecilla por el Día Mundial de la Prematuridad. Detrás de cada bebé hay una historia, una familia y un proceso que no termina al abandonar el hospital. Martín continúa creciendo en su incubadora, mientras sus padres esperan el momento de llevárselo a casa. De momento, cada gramo ganado y cada día de evolución favorable siguen siendo una pequeña victoria.