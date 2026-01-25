Fitur 2026 registra más de 255.000 visitantes y genera un impacto económico en Madrid de 505 millones

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 cierra este domingo su 46 edición con un balance "positivo", con algo más de 255.000 visitantes en sus cinco jornadas, y ha generado un impacto económico para Madrid de 505 millones de euros.

Durante las jornadas profesionales, se han consolidado las cifras de la pasada edición de 155.000 visitantes, con un repunte del 12% de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11% de los expositores internacionales, ha informado la organización en un comunicado.

Durante el fin de semana, cuando Fitur abre sus puertas al público general, han pasado por el recinto ferial de Ifema Madrid, organizadora del evento, unas 100.000 personas.

Fitur 2026 ha alcanzado las cifras históricas de 2025 en términos de asistentes y ha crecido en las de visitantes internacionales, ha señalado en declaraciones a los medios el vicepresidente ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez.

"Estamos muy contentos. A pesar de haber transcurrido Fitur en el contexto del trágico accidente ferroviario de Adamuz —que dejó 45 muertos—, ha sido un éxito", ha dicho Martínez, que ha destacado también el impacto económico en Madrid de esta nueva edición, de 505 millones de euros, un 3,7% más frente a los 487 millones de 2025.

Más de 10.000 empresas de 161 países Además, Fitur ha apoyado el mantenimiento de 3.753 puestos de trabajo, confirmando su papel como "uno de los eventos internacionales más importantes de todo el año" en la región, y ha contribuido a la dinamización de la economía y el turismo nacional, de acuerdo con Ifema. Este año han participado en la feria más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 han acudido con representación oficial; y ha habido 967 expositores titulares. Fitur abre así el presente ejercicio "confirmando el excelente momento que atraviesa el sector turístico", que se refleja en los datos de 2025, año en el que, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se superaron a nivel mundial los 1.500 millones de llegadas internacionales, mientras que España alcanzó la cifra de 97 millones de turistas extranjeros, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria y Turismo. España bate nuevo récord de turistas y gasto en 2025, con 97 millones de viajeros y 135.000 millones de euros La 46 edición abrió sus puertas el pasado miércoles 21 de enero con un minuto de silencio, "visibilizando la solidaridad del sector turístico con las víctimas de los accidentes ferroviarios", mientras que los reyes de España durante la inauguración oficial de la feria, al día siguiente, firmaron en el libro de condolencias ubicado en el stand de Andalucía. La relevancia institucional de Fitur 2026 se ha constatado también en las más de 70 visitas institucionales de presidentes autonómicos, ministros y viceministros de turismo de todo el mundo y autoridades turísticas, que han puesto de manifiesto el papel estratégico de la feria como foro global de diálogo, cooperación y proyección internacional del sector.