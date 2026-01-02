Récord histórico de visitas en Patrimonio Nacional: más de 7,4 millones de visitantes en 2025
- El número de asistentes ha aumentado un 3,8% respecto a 2024
- Destaca el Palacio Real de Madrid, que registró 1.769.167 visitantes, un incremento del 11,6%
Patrimonio Nacional ha alcanzado en 2025 un total de 7.450.828 visitantes, una cifra récord que supera la del año anterior. El número de visitas a los distintos espacios gestionados por la institución ha aumentado un 3,8% respecto a 2024, siendo abril el mes con mayor afluencia, con 796.588 visitas.
A lo largo de 2025, los Palacios Reales, Reales Monasterios y Reales Patronatos han sumado 4.351.915 visitas. Entre ellos destaca el Palacio Real de Madrid, que registró 1.769.167 visitantes, lo que supone un incremento del 11,6% en comparación con 2024. Le siguen la Galería de las Colecciones Reales, con 741.589 visitantes, y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con 450.077 visitas.
Por su parte, los espacios naturales gestionados han recibido 3.098.913 visitantes, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. Los más concurridos en 2025 han sido el Jardín del Príncipe y el Jardín de la Isla, en el Palacio Real de Aranjuez, con 1.237.157 visitantes. A continuación van los jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, con 681.483 visitantes, y los jardines del Real Sitio de La Granja, con 476.734 turistas.
La Galería de las Colecciones Reales sigue en ascenso
La Galería de las Colecciones Reales continúa consolidando su crecimiento, con 741.589 visitantes durante el último año, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a 2024. Este avance constante refuerza su posición, con apenas dos años y medio de trayectoria, como uno de los principales referentes culturales y turísticos de Madrid y de España.
Las exposiciones temporales de la Galería han atraído en 2025 a 194.597 personas. En concreto, las muestras Victoria Eugenia, abierta al público desde el 3 de diciembre, y Juguetes Reales, inaugurada el día 16, ya han recibido un total de 47.830 visitantes.