El ministerio de Consumo investiga en Fitur la posible oferta de viajes a territorios palestinos ocupados por Israel

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para obtener más información sobre las empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente. De ser así, esas ofertas podrían ser consideradas como publicidad ilícita.

Según los indicios que se han localizado, varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo estos viajes a diferentes lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada. La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes en sus cinco días de duración. Por esta razón, el Ministerio de Consumo, que encabeza el ministro Pablo Bustinduy, ha abierto una investigación para identificar a las empresas con expositores en el recinto ferial que pudieran estar comercializando, de alguna forma, bienes y servicios turísticos en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

En la visita que ha realizado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a Fitur ha cuestionado la participación de Israel en la feria al considerar que "nadie que vulnera los derechos humanos y comete crímenes de guerra o genocidio debe participar de ninguna acción pública".