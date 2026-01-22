Los reyes inauguran Fitur un día después de su arranque por el accidente de Adamuz

Los reyes inauguran este jueves la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 43 personas, y que ha arrancado sin la presencia de los operadores ferroviarios implicados en la tragedia, Iryo y Renfe, que han cancelado sus actos en la feria, igual que ha hecho Ouigo.

La inauguración de Fitur por parte de Felipe VI y doña Letizia tiene lugar en el último de los tres días del luto oficial decretados por la catástrofe ferroviaria. Los reyes vuelven a apoyar así la importancia del sector turístico y esta feria, punto de encuentro global para los profesionales del turismo.

A la edición de este año, que cuenta este 2026 con México como país invitado, asisten unas 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial -10 más que en la pasada edición- y acoge 967 expositores.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)