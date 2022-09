Ahorro de energía: una obligación económica que beneficia al planeta

Antes de que Rusia decidiera invadir Ucrania el pasado 24 de febrero, la Unión Europea se hallaba inmersa en el debate sobre un uso eficiente de la energía. Los tres ejes del debate estaban en la descarbonización para luchar contra el cambio climático, la transición con la vista puesta en el agotamiento de los yacimientos de combustibles fósiles y la obtención de la independencia energética a través de las fuentes renovables. La guerra en Ucrania añadió un elemento coyuntural y Bruselas comenzó a planificar el invierno a través del ahorro en el consumo de energía, principalmente del gas.

“Ahorrar energía siempre supone una ventaja en todos los aspectos que se puedan valorar, tanto económicos, climáticos, de salud, de contaminación”, afirma Eloy Sanz, Doctor en Ingeniería Química, investigador en Energías Renovables y Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. “Estamos en una coyuntura especial ahora, con esta invasión de Rusia, en la que necesitamos reducir el consumo de gas natural. Pero aparte tenemos una emergencia climática que se viene avisando desde hace por lo menos tres décadas, en la que nos dicen que no solo hay que reducir este gas fósil, sino todo el resto de combustibles fósiles”, explica Sanz.

“El mercado puede conseguir perfectamente, aumentando los precios, que se reduzca la demanda y ya lo estamos viendo -afirma Eloy Sanz -. La pregunta es si es deseable que en una casa se pase frío o que una empresa tenga que cerrar porque no puede pagar los precios del combustible. Obviamente esto no es deseable”.

El suministro de gas para España no peligra debido a la guerra en Ucrania

La crisis coyuntural abierta por la guerra ha hecho que algunos países vuelvan su mirada hacia fuentes de energía que , siguiendo los planes de la Unión Europea, se estaban abandonando . “Una situación urgente en la que, por ejemplo, Alemania o Francia van a estar quemando mucho carbón, van a estar quemando fuel, van a estar haciendo cosas que no querríamos que estuvieran haciendo” dice Eloy Sanz , “lo urgente es tener las casas calientes este invierno y el siguiente. Esto no nos debe despistar de lo importante. Lo importante es ese objetivo final. Es ir a una situación en la que lleguemos a ese 100 % renovable”.

Desde la administración, Joan Groizard asegura que son conscientes pero “la cuestión es si entendemos que un país, un estado de bienestar, lo que tiene que hacer es que esas señales de precios no sean a costa de los más vulnerables ”. Para él, las señales del mercado pueden ayudar a tomar conciencia en el uso de los recursos, pero son necesarias las ayudas públicas para que “no se conviertan en que a su vez expulsamos y generamos problemas de confort, de bienestar, incluso de salud en algunos casos”.

En España, en este verano terrible, hemos comprobado que con solo una subida de temperatura de 1,1 grados, pues hemos conocido incendios devastadores, afecciones a las cosechas, un problema de salud pública tremendo por las olas de calor. Y de no poner remedio, todo esto solo irá a más ”.

Para la ciencia, sin embargo, conseguir los objetivos de la transición ecológica no sólo depende del desarrollo de las energías renovables. “Todos los modelos de descarbonización para enfrentar la emergencia climática, -asegura Emilio Santiago - además de la sustitución de los combustibles fósiles por renovables, incluyen importantes reducciones en el consumo de energía. Sin esto, no logramos cuadrar las cuentas climáticas. Y esto es fundamental porque el cambio climático pone en peligro las bases mismas de nuestra civilización.

“La idea era que se pudiera valorar conjuntamente en esa matriz todos esos componentes: el ahorro energético, las energías renovables y un tipo de construcción sana” -nos dice Ibáñez- . “Y entonces, el Gobierno de Navarra no vendió los terrenos al que pagaba más, los adjudicó a aquel que mejor respondía a la idea de esa matriz bioclimática”, apunta este arquitecto pionero.

“Si somos capaces de hacer arquitectura bioclimática, arquitectura sensible con la naturaleza, podemos reducir una parte significativa del consumo energético. Y si organizamos mucho mejor el tema del transporte , una mayor proporción de transporte público y de transporte sostenible, pues también habremos contribuido mucho. Dentro de la ciudad la arquitectura y los temas de movilidad son fundamentales en materia de consumo energético y en materia de sostenibilidad", apunta el urbanista.

Alfonso Vegara , arquitecto y urbanista, es el Presidente de la Fundación Metrópolis. En ella están diseñando, con criterios medioambientales, una ciudad nueva llamada Lampa y situada a diez kilómetros de Santiago de Chile. También participan en el diseño de la nueva capital de Indonesia que sustituirá a Yakarta. “Hoy día vivimos en un mundo de ciudades y las ciudades son, no solo el problema, sino son las soluciones”, explica Vegara.

Sarriguren, la "ecociudad" que cumple veinte años

Sobre el terreno, Sarriguren hoy aparece como un barrio más, con problemas de movilidad e infraestructuras que han envejecido, tal y como transmiten en sus quejas algunos de sus vecinos. Pero la mayoría, sin embargo, creen que habitar una ciudad nacida con las sostenibilidad como bandera les ha ayudado a ser más conscientes de las causas que nos obligan al ahorro energético.

Más allá de la localidad navarra, Emilio Santiago afirma que “todas las encuestas vienen a decir que la población ya es consciente de que vivimos un cambio climático antropogénico y potencialmente catastrófico. Y lo que hace falta son políticas que faciliten los cambios. Es decir, a veces el cambio se bloquea no porque falte conciencia sobre la necesidad del cambio, sino porque faltan herramientas que permitan compatibilizar ese cambio con vidas. Y ahí es el terreno de la política”.

Desde la administración Joan Groizard, coincide en que el diseño de las ciudades tiene un gran impacto sobre cómo se consume la energía: “si hablamos de ciudades, pues el modelo de la ciudad de los 15 minutos, ese concepto por el cual tú diseñas la ciudad para que todo esté a una distancia caminable, o tienes un sistema de transporte público regular, fiable, que te permite no usar el transporte privado en tu día a día. Si tienes unos edificios bien aislados, bien construidos, si tienes generación renovable a mano. Con todo eso, tienes un sistema que consume menos energía y donde probablemente no es que vivas igual, vives mejor, vives en una ciudad más tranquila, edificios con más confort, con menos humedades. Por lo tanto, la calidad de vida yo no creo que tenga que venir sacrificada por ese ahorro energético”.

“La crisis que está sufriendo el planeta es una falta de diálogo entre el hombre y la naturaleza“

Tras más de dos décadas de vida, Sarriguren muestra un camino que no sólo contribuye al ahorro de energía, también nos enseña una forma de vida más respetuosa con el medio ambiente. Y es que, concluye Alfonso Vegara, “la crisis que está sufriendo el planeta es una falta de diálogo entre el hombre y la naturaleza. Esa es una gran aspiración. Y cuando se producen diálogos satisfactorios, encontramos entornos urbanos..., a veces en el mundo rural e incluso a veces en el mundo urbano..., entornos mágicos”.