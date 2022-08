El Gobierno ha sacado adelante este jueves el plan de ahorro energético gracias a los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, ERC, y otros partidos minoritarios; con los votos en contra del PP, Cs, Vox, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN, la CUP, y Junts per Catalunya, y con la abstención del BNG.

“▪️ ERC dice 'sí' al decreto de ahorro energético El partido dice que es voto a favor "crítico porque no ha habido compromiso" #LaHora25A �� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/BnQwYYY7NV “

Así, el plan del Ejecutivo ha sido convalidado con 187 votos a favor, frente a 161 en contra y una abstención. Para recabar los apoyos necesarios, el Gobierno ha negociado hasta el último minuto con los grupos parlamentarios e incluso, ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley, para que se pudieran introducir cambios en el texto una vez que recibiera el visto bueno del Congreso, aunque las medidas están ya en vigor desde el pasado 10 de agosto.

“Raquel Sánchez, ministra de Transportes, pide al PP su apoyo en la votación del decreto de ahorro energético: "Piénsenlo bien, porque aún están a tiempo de cambiar el sentido de su voto y no defraudar a los españoles" ▶ https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/PVAzunupU3 “

Aunque hasta después de acabado el debate no se ha conocido la posición de todos los grupos, este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, avanzó que el Gobierno ya contaba con los votos "suficientes" para convalidar un real decreto que incluye, además del plan de ahorro, ayudas para el transporte ferroviario, así como becas y ayudas al estudio.

“El BNG se abstendrá en la votación del decreto de ahorro energético y critica al Gobierno: "Se niegan a adoptar medidas estructurales, como la reforma radical del sistema eléctrico, porque no quieren tocar el negocio del poderoso oligopolio eléctrico" ▶ https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/CZ5QXuhIcq “

Por su parte, el BNG ha descartado apoyar el decreto por no tener medidas que beneficien a los gallegos, pero no votarán en contra porque considera que hay medidas positivas como las ayudas a las becas, por lo que se abstendrán.

Finalmente ERC, que no ha dejado claro en el debate su postura, ha decidido votar favorablemente , tras lograr el compromiso del Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, de no dilatar su tramitación como proyecto de ley ante el Congreso.

“Íñigo Errejón (Más País) asegura el voto a favor del decreto de ahorro energético pero añade: "Van a hacer falta más medidas y medidas estructurales, no solo por la guerra, sino fundamentalmente porque se nos está quemando el planeta" ▶ https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/OT2hYPtirX “

“EH Bildu votará a favor del decreto de ahorro energético "por responsabilidad con la ciudadanía y con el planeta y por responsabilidad con las consecuencias de no hacerlo", según ha asegurado Mertxe Aizpurua ▶ https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/44rqT2yddV “

Críticas por la falta de diálogo y por medidas variopintas

En el debate, varios grupos parlamentarios han criticado la "falta de diálogo" del Gobierno y la incorporación al decreto de medidas muy variopintas y no solo relacionadas con el ahorro energético. Entre los partidos críticos, no solo han estado los de la oposición, sino también ha habido críticas por parte de partidos que suelen sustentar al Ejecutivo como EH Bildu y PNV, que votarán a favor este jueves.

“Joan Capdevila (ERC) sobre el decreto de ahorro energético:



"Vuelven a mezclar churras con merinas. (...) Algunas medidas nos parecen correctas, otras no y otras nos parecen insuficientes"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/HxY45vifJX“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

Y aunque los nacionalistas vascos han votado 'sí' al decreto, la diputada Idoia Sagastizabal se ha quejado de que las medidas no se han consensuado, por lo que ha advertido al Gobierno de que no siga tentando "a la suerte, porque algún día, las cuentas no van a salir".

“Idoia Sagastizabal (PNV) advierte al Gobierno que "no esperen al último minuto y no tienten a la suerte, porque algún día las cuentas no van a salir"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/FXzR4zi1ca“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

El PP ha ratificado su voto en contra de un decreto que se ha impuesto de manera "unilateral" y con medidas que ha calificado de "parches". Durante su intervención en el debate, su portavoz, Cuca Gamarra, ha vuelto a afear al Gobierno que no haya dialogado las medidas con nadie y ha criticado que haya aumentado la dependencia energética del gas ruso como consecuencia de la crisis diplomática don Argelia tras el cambio de postura sobre el Sáhara occidental.

“Cuca Gamarra (PP): "Llevamos semanas pidiéndoles que separen los dos reales decretos y que contarían con nuestro apoyo"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/xVXFzGseEx“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

Al respecto, en el turno del PSOE, el diputado César Román ha respondido al PP asegurando que llevaba "una semana" llamándoles y "no había nadie al otro lado del teléfono dispuesto a dialogar".

“César Ramos (PSOE): "Al PP llevo una semana llamándole y no había nadie al otro lado del teléfono dispuesto a dialogar"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/z9f31lFTa4“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

También se han quejado de falta de diálogo el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca y el no adscrito (antes de Unión del Pueblo Navarro) Carlos Adanero, que han indicado que votarían 'no'.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha tachado el decreto de "tramposo" y ha considerado que "incide en los errores de siempre". Además, ha reivindicado que España revise su política de ampliar la vida útil de los reactores de las centrales nucleares. En los pasillos del Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sostenido que recurrirán el decreto en el Tribunal Constitucional.

“Iván Espinosa de los Monteros (Vox)sobre el decreto de ahorro energético:



"No cuenten con nosotros. No vamos a ser colaboracionistas de la mayor destrucción de la economía española de los últimos 40 años"https://t.co/uSD0TCvyZo pic.twitter.com/CeTCIKUoBz“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

Para la diputada de Ciudadanos Carmen Martínez, el Ejecutivo gobierna a base de "decretazos, sin consultar con nadie" y con "chantajes". "Dejen de gobernar a espaldas de la oposición", ha pedido. Martínez ha avanzado que su partido votaría en contra porque el decreto no se ha consensuado.

“Carmen Martínez (Ciudadanos): "Traen de nuevo decretos sin consensuar y además exigiendo el apoyo incondicional a toda la oposición. (...) No vamos a tolerar más chantajes"



▶https://t.co/BVHcLOdEwj pic.twitter.com/qUSJ2i6okT“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

Por su parte, el diputado de la CUP Albert Beltrán ha adelantado que votarían en contra de lo que ha llamado "decreto ómnibus" por incluir medidas que nada tienen que ver el ahorro energético. Además, ha señalado que la crisis energética es anterior a la guerra de Ucrania y que estas medidas no responden a una crisis "más profunda".

“Albert Botran (CUP) anuncia que votarán en contra del decreto de ahorro energético:



"La crisis energética es anterior a la guerra con Ucrania y es más profunda"



▶https://t.co/BVHcLOdEwj pic.twitter.com/cMxVGCYq8L“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2022

Asimismo ha votado en contra la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas, quien ha criticado que las medidas planteadas por el Gobierno "no sirven para Canarias" porque no usa gas y porque no tiene transporte ferroviario.

07.21 min Las Mañanas de RNE - Ana Oramas: "En Canarias este tema es absurdo porque no se ahorra gas" - Escuchar ahora

La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha explicado que su grupo votaría 'no' al decreto porque incluye medidas como el rescate de autopistas madrileñas y por incluir ayuda al sector eléctrico. También ha reprochado al Ejecutivo que plantee que el real decreto se tramite como proyecto de ley, cuando, ha recordado, en el pasado, otros decretos se tramitaron igual y aún siguen paralizados.