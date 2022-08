El Gobierno ha pedido una vez más al PP que cambie su postura y apoye el real decreto de ahorro energético cuya convalidación se debatirá en el Congreso el próximo jueves. Alegan que "es el momento de sumar, de arrimar el hombro" y recuerdan que este plan servirá para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, tanto la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como la de Transportes y Movilidad Urbana, Raquel Sánchez, se han dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para instarle a votar a favor del decreto para "cumplir con los compromisos con la Unión Europea ante la amenaza de (Vladímir) Putin".

El PP anunció este lunes su voto en contra, aunque dejó la puerta abierta a apoyarlo si el Gobierno cambiaba las medidas que consideraba "frívolas" en el Consejo de Ministros de este martes, algo que finalmente no ha sucedido.

"Si Feijóo vota que 'no', nos tendrá que explicar de parte de quién está, por qué no apoya a los trabajadores, por qué no está de acuerdo con su colega, la presidenta de la Comisión Europea", ha subrayado la portavoz del Gobierno.

Y es que, según el Ejecutivo, el decreto de ahorro energético incluye 400 millones de euros para becas, abonos gratuitos o ayudas a los transportistas. "Si por Feijóo fuera, ni beca, ni abono gratuito", ha incidido Rodríguez.

La ministra portavoz ha vuelto a defender el plan aprobado a principios del mes de agosto "para dar respuesta al desafío de la guerra y del uso de la política energética como un arma más que daña a las familias y a las industrias" y ha explicado que como el texto está ya en vigor, no son posibles los cambios, como plantean los 'populares'. También ha recordado que España está "cumpliendo" con los compromisos adquiridos en Bruselas de ahorrar un 7%. De hecho, ha informado que desde que entró en vigor el real decreto, "hemos bajado nuestro consumo energético un 9,5%". Además, se ha mostrado muy crítica con la propuesta del PP de alargar la vida útil de las centrales nucleares. "Si las propuestas del PP son volver a las nucleares es que no están ni a finales del siglo pasado, están mucho más allá", ha subrayado. Por ello, ha tachado de "frivolidad" cómo han respondido los 'populares' al decreto energético y les ha vuelto a acusar de "obstruccionistas".



Fuentes del Gobierno aseguran también que no han recibido ni una propuesta por parte del PP, y niegan que no haya habido diálogo y consenso, como dicen los 'populares'. En este sentido, recuerdan que ha habido numerosas reuniones en las últimas semanas como varias conferencias sectoriales de energía con las comunidades autónomas y reuniones con los portavoces parlamentarios. Sobre los apoyos con los que cuenta el Ejecutivo para convalidar el real decreto el jueves en el Congreso, Rodríguez ha afirmado que solo tiene constancia del 'no' de PP, pero que espera poder contar con el apoyo suficiente porque no se entendería "la negativa por parte de ningún grupo político".