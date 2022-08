La ministra de Política Territorial y Función Pública y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este lunes que es "evidente" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conocía el acuerdo firmado por la anterior dirección 'popular' para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello, le ha acusado de mentir por decir que nadie le había informado al respecto cuando tomó las riendas del partido.

"Es evidente que lo conocía. Él se sienta con Cuca Gamarra -actual secretaria general del PP- que también formaba parte de la anterior dirección -era portavoz parlamentaria- y que podía darle cuenta de los acuerdos. (...) Las mentiras tienen las patas muy cortas, y el señor Feijóo se ha quedado 'paticorto' con sus respuestas y ha dejado en evidencia que todo lo que proclamaba que iba a hacer al llegar, es una absoluta mentira", ha subrayado en una entrevista en La Hora de la 1.

La portavoz del Ejecutivo ha recalcado que el acuerdo estaba "firmado" con el PP y ha recordado que la dirección 'popular' de la etapa de Pablo Casado ha desmentido a Feijóo. Para la ministra, "no le cabe a nadie en la cabeza que no lo supiera" y que no quiera asumir grandes asuntos de Estado como el del Poder Judicial.

Rodríguez ha señalado que tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Feijóo en el Palacio de la Moncloa, hubo un emplazamiento común a seguir hablando de este asunto.

Así, ha pedido al PP que "cumpla" con la Carta Magna, porque, dice, "no se comprende que el principal partido de la oposición esté en no cumplir con la Constitución". No obstante, según Rodríguez, con Feijóo es "imposible acordar", y es más difícil aún que con Casado. "Ha empeorado", ha sentenciado. A su juicio, el líder 'popular' está demostrando "insolvencia, inmadurez, cinismo y poco sentido de Estado".

El decreto de ahorro energético En cuanto al decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que llega esta semana al Congreso, Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo ya está trabajando para lograr el máximo número de apoyos posibles, incluido el del PP, y ha advertido de que los partidos que no lo respalden, tendrán que explicarse ante los ciudadanos. Límites en la temperatura, escaparates apagados y llamamiento al teletrabajo: las medidas para ahorrar energía IRENE FEDRIANI La ministra ha defendido que el decreto "no es una ocurrencia del Gobierno", sino que responde a las decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea, apoyadas por países de "distinta condición política", y que se debe a la situación energética derivada de la guerra en Ucrania. "La inmensa mayoría de los españoles comprende la situación. Estamos ante una guerra que está alterando la política energética en el mundo y donde la UE está mostrando la fortaleza de ir en la dirección adecuada, la de combatir a Putin, todos unidos, también desde la política energética", ha enfatizado. Además, Rodríguez ha indicado que el PP con Casado era un partido "negacionista", pero con Feijóo ha adoptado una "posición obstruccionista". "Hasta ahora eran negacionistas, pero desde la llegada de Feijóo además se dedican a obstruir la acción del Gobierno. Espero que rectifique porque en esta ocasión no solo quedaría en evidencia ante España entera, sino también ante la propia UE y sus propios colegas de otros países", ha afirmado.