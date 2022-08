La ministra de Política Territorial y Función Pública y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este lunes en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conocía el acuerdo firmado con la anterior dirección 'popular' para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Feijóo está quedando en evidencia. Es evidente que lo conocía. Él se sienta con Cuca Gamarra que también formaba parte de la anterior dirección. Las mentiras tienen las patas muy cortas", ha subrayado en una entrevista en La Hora de la 1.

Preguntada por un posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE, Rodríguez ha explicado que "ese momento no ha llegado aún", pues todavía nadie lo ha solicitado, pero ha señalado que cuando suceda, "el Gobierno lo estudiará en detalle".

En cuanto al decreto de ahorro energético que llega esta semana al Congreso, Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo ya está trabajando para lograr el máximo número de apoyos posibles, incluido el del PP.

No obstante, ha advertido de que si el PP no lo apoya, "tendrá que explicar" por qué no lo hace. Así, ha acusado a los 'populares' de estar en una posición "obstruccionista".



FOTO: Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa. EFE/Mariscal