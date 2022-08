La vicepresidenta ha explicado que este descenso de la demanda del 3,7 % es "preeliminar" y surge de comparar el consumo total de energía registrado entre la semana del 1 al 7 de agosto y la semana del 8 al 14 de este mismo mes. Además, ha recordado que se ha registrado "en plena ola de calor" en España, por lo que a su juicio denota que "la tendencia es clara en términos de compromiso cívico y de entendimiento del contexto" en el que se ha adoptado.

De esta forma, ha destacado la vicepresidenta, la fotografía general es que tanto las Administraciones públicas como los hogares y las empresas están cumpliendo las medidas del plan de ahorro energético, entre ellas, el apagado de escaparates a partir de las 22:00 horas o el límite de temperaturas de 25 o 27 grados, en función del espacio de que se trate.

"Entre la primera semana de agosto y la segunda se ha producido un descenso del 3,7 % de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de los hogares y empresas con respecto al uso responsable de la energía y las medidas del decreto ley", ha recalcado.

Precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado este miércoles que países como España, República Checa, Eslovenia, Italia o Bulgaria hayan introducido en sus planes de ahorro energético medidas "inteligentes" como limitar el aire acondicionado, que en su opinión "brindan resultados impresionantes". "Juntos, ahorramos energía para un invierno seguro", ha agregado la política alemana en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde se ha referido también a los Estados miembros que están legislando para que la calefacción en invierno se encienda solo a partir de ciertas temperaturas.

“Across the EU smart ways to save energy are being introduced.



Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results.



Good that Member States like ������������ are including such measures in their plans.



Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd“