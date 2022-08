La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha instado a las comunidades a cumplir con el plan de ahorro energético. Ha señalado que "sería una irresponsabilidad por su parte" no aplicar el decreto, que incluye medidas como la regulación de la temperatura en centros de trabajo y el apagado nocturno de escaparates, y que entra en vigor el miércoles.

En una entrevista en la Cadena SER, Ribera ha planteado la posibilidad de "plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional" si alguna comunidad no "ejerce sus competencias" y no aplica el decreto. Dicha autonomía puede ser apercibida por el Gobierno y en el caso de que no atienda a este apercibimiento, se abre la puerta a este conflicto negativo de competencias en el Constitucional y "otras alternativas ante los tribunales de lo contencioso".

Sus declaraciones llegan después de que la Comunidad de Madrid anunciara que llevaría el decreto al Constitucional al considerar que "invade competencias" autonómicas, según señaló el lunes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A pesar de ello, Ribera ha asegurado que "en general hay una voluntad de cumplimiento", ya que "se entiende la situación por la que está pasando Europa". "No creo que haya una voluntad de insumisión generalizada", ha enfatizado.

"Nadie había pedido apagar Madrid" Como hizo el lunes tras reunirse telemáticamente con las comunidades, la ministra ha insistido en que "no se pretende sancionar" sino "encauzar" las obligaciones para comercios y empresas, algo que corresponde a las comunidades. Ribera también ha contestado directamente a Ayuso, que enarboló el lema "Madrid no se apaga" en su oposición al decreto tras su aprobación. "Nadie había pedido apagar Madrid, eso no depende de la Administración General del Estado", ha recalcado. Sobre la reunión con las comunidades ha criticado que "no hubo dudas" ni "propuestas" y que las comunidades gobernadas por el PP llegaron con "una voluntad de imponer una retirada" del decreto, algo que "es obvio" que no va a ocurrir, ha subrayado. 11.09 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Madrid llevará el decreto energético al TC: "La clave está en ver si los argumentos que usa el Estado son constitucionales o no" - Escuchar ahora Ha defendido que, en contra de que denuncian desde el PP, sí que hubo diálogo con las comunidades y los sectores afectados antes de la publicación. Sin embargo, el Gobierno tenía "poco margen para un proceso lento de consulta" debido a que el Consejo Europeo impuso que las medidas estuvieran en vigor en agosto. Por ello, las primeras medidas que se han tomado eran las "más sencillas", como el máximo y el mínimo de la climatización. "Si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos podido llegar a un acuerdo mucho más detallado", ha sostenido.