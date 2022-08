El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "confrontar" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el decreto de ahorro energético y ha asegurado que hay dirigentes de otros partidos que "opinan lo mismo" de las medidas.

"Si el problema que busca el señor Sánchez es confrontar, eso es otra cuestión. Si hablamos del fondo, hay más que opinan lo mismo", ha asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE al ser preguntado por la negativa de Ayuso a aplicar las medidas en la Comunidad de Madrid.

Bravo se ha referido así a las críticas del Ejecutivo central a la presidenta madrileña después de que esta dijera que no iba a aplicar las medidas, y ha recordado que hay más voces discordantes con las medidas. En este sentido, ha puesto de ejemplo al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, y al Gobierno vasco, en manos del PNV, socio de Sánchez.

"No hay que focalizarlo en el PP, sino que hay más gente o más partidos, incluso propios, que no lo ven de la misma manera", ha sostenido.

Asimismo Urkullu ha lamentado que no se haya tenido "más en cuenta a las comunidades autónomas" a la hora de su elaboración, porque así, ha incidido, "podría haber hecho patente la tan proclamada cogobernanza". El dirigente vasco advierte de que "no cabe disputa ideológica" en esta cuestión, pero sí un "reconocimiento a la realidad diferenciada".

Collboni: "No se puede hacer un llamamiento al desacato"

También en una entrevista en La Hora de la 1, el primer teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha criticado a Ayuso por su anuncio de que no aplicaría el decreto y ha señalado que "no se puede hacer un llamamiento al desacato", porque los políticos y las administraciones públicas tienen que ser "los primeros en cumplir las normas".

09.51 min Collboni dice que Barcelona aplicará el decreto energético y critica que Ayuso llame al desacato

Preguntado sobre cómo se aplicará el decreto en la Ciudad Condal, el primer teniente de alcalde ha explicado que se implementarán de "forma dialogada" con el sector comercial.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha asegurado en declaraciones en Radio Euskadi que le parece "perfecto" que Madrid recurra judicialmente las medidas del Gobierno central. "Es un recorrido legal y democrático. Lo que no puede ser es 'no lo cumplo", o dar libertad para cumplirlo o no. No es dar libertad, es dar impunidad para cometer un delito", ha insistido.