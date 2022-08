11:09

El Gobierno mantiene el decreto de ahorro energético a pesar del rechazo del PP, que ha pedido la retirada inmediata del paquete de medidas. En Las Mañanas de RNE , el vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, afirma que Madrid cumplirá con el decreto "porque está publicado en el BOE" pero lo llevarán al constitucional por "invadir competencias" para que determine si la justificación que ha dado el Gobierno para legislar "por encima de la Comunidad de Madrid" es constitucional o no. Señala que tienen preparado el texto a la espera de ver si hay cambios o si finalmente no es convalidado por el Congreso. Afirma que el "clamor" contra este plan de ahorro no es exclusivo de las comunidades gobernadas por el PP y señala que el problema ha sido la unilateralidad. "Si el Gobierno hubiera planteado esto bien, se hubiesen conseguido los objetivos sin ninguna duda", dice Ossorio. "El sector productivo está muy preocupado", avisa el vicepresidente madrileño, que critica que no se hayan matizado cómo se van a aplicar las medidas y las sanciones. "El Gobierno de España es el que nos ha metido en este entuerto, que nos diga cómo lo resolvemos", concluye.