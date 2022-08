El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno que elimine las "frivolidades" del decreto de ahorro energético, al que ha tildado de "improvisación", o de lo contrario, su formación votará en contra este jueves en el Congreso de los Diputados.

En una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Bendodo ha admitido que "de entrada" la postura 'popular' en la votación del real decreto que se llevara a cabo el jueves es de 'no', pero ha abierto la puerta a apoyarlo si el Ejecutivo toma "medidas serias".

El dirigente 'popular' ha señalado que este martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene "una magnífica oportunidad" para cambiar el decreto y eliminar medidas, que ha tachado de "frívolas" y "populistas", como el apagado de escaparates, el aumento de la temperatura del aire acondicionado o quitarse la corbata, y, en cambio, incorporar otras como ayudas al transporte.

"Si el Gobierno retira todas las medidas frívolas, si opta por la protección y la ayuda del transporte en carretera, votaremos a favor; pero si no se aísla de las frivolidades, votaremos en contra", ha avisado.

Acusa al Gobierno de no querer llegar a acuerdos con el PP

Por otra parte, preguntado por el pacto firmado entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bendodo ha reiterado que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, desconocía ese acuerdo.

En este sentido, ha explicado que en la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP en abril, "no se entregó ningún documento" sobre la renovación del CGPJ. Además, ha recordado que tanto Sánchez como Feijóo acordaron "retomar las conversaciones para la renovación de los órganos judiciales".

Para Bendodo, el documento "secreto" es más bien una "cortina de humo" para que se hable de esa cuestión, y ha acusado al Gobierno de no querer llegar a un acuerdo con el PP. "El Gobierno no quiere llegar a acuerdos con el PP, porque no puede y no le dejan sus socios. Esa es la realidad", ha subrayado.

Además, el coordinador general, ha cargado contra el Ejecutivo, a quien ha acusado también de estar más "dedicado a hacer la oposición al partido que es la alternativa", "como si su único enemigo fuera el PP", que a preocuparse por la inflación, la crisis energética, la sequía o los incendios. Asimismo ha afeado la "carrera de ministros" que compiten por el "insulto más grave" a Feijóo.

Sobre un posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucia Juan Antonio Griñán, condenado por malversación y prevaricación por el caso de los ERE, Bendodo ha considerado que sería "difícil de entender y muy difícil de explicar" que "el PSOE indulte al PSOE", pues, a su juicio, se trata del "mayor caso de corrupción en el país".