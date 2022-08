El Gobierno no descarta que se puedan introducir cambios en el decreto de ahorro energético, pero para ello se tendrá que tramitar como proyecto de ley, y ha avisado al PP que votar 'no' es ir en "contra de la gente que lo está pasando mal".

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Hora de la 1, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha insistido, no obstante, en la importancia de que el real decreto se convalide este jueves en el Congreso de los Diputados para dar "certidumbre a los españoles".

Sánchez ha admitido que el Gobierno no tiene "ningún problema" con la posibilidad de que dentro de la tramitación parlamentaria, los partidos puedan presentar sus enmiendas e introducir cambios al plan de ahorro energético, pero ha recordado que para ello, las formaciones que así lo quieran, tendrán que "reunir la suma suficiente" para hacer que se tramite como proyecto de ley.

"Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que las medidas de ahorro energético "ya se están aplicando y se seguirán aplicando, aunque se tramite como un proyecto de ley".

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha considerado que podría tramitarse como proyecto de ley si es el "resultado de las negociaciones a nivel parlamentario". A su juicio, podría facilitar "que se puedan introducir mejoras".

Sin embargo, fuentes del PP han señalado que el hecho de que el Gobierno se abra a tramitar como ley el plan energético "no cambia nada". "No nos fiamos de la propuesta porque en otras ocasiones fue motivo de engaño", han señalado, al tiempo que han recordado que en el primer decreto anticrisis, en abril, el Gobierno ya se comprometió a tramitarlo como proyecto de ley a posteriori y que luego no lo hizo.

Pide al PP que "no ponga excusas" Así, la titular de Transportes se ha dirigido nuevamente al PP para pedirle que "no ponga excusas" y no vote en contra del decreto energético, tal y como han avanzado los dirigentes 'populares'. "Estamos en un momento excepcional en el que no podemos poner excusas, ni tener una actitud obstruccionista", ha incidido. El Gobierno pide a Feijóo un 'sí' a su decreto energético: "Es el momento de sumar, de arrimar el hombro" "Si vota en contra de estas medidas, le recuerdo al PP que no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania", ha apuntado la ministra. Para Garzón, la negativa del PP a apoyar el decreto energético forma parte de "una estrategia de acoso y derribo, sin importar el tema de discusión". En este sentido, ha recordado que el plan es "una propuesta de la Comisión Europea". "No son medidas solo de sentido común en un momento como el actual, sino que es una línea marcada por el PP europeo", ha añadido.