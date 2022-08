07:21

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, ha hablado en Las Mañanas de RNE sobre su posición respecto a las medidas de ahorro energético que se esperan aprobar hoy en el Congreso de los Diputados. Reclama que no se hayan considerado las necesidades de cada comunidad autónoma y reprocha que en el caso de las Islas Canarias no sean aplicables: “en Canarias este tema es absurdo porque no se ahorra gas”. Asimismo, critica que no se hayan considerado los medios de transporte de Canarias para aplicar las medidas de ahorro y recrimina al Gobierno que no hayan cumplido con “más de 10 o 15” tramitaciones de proyectos de ley que, según dice, se les han prometido: “Nos han engañado durante dos años y ya estamos hartos”. Destaca además la preocupación de las islas frente a una recesión económica en los países europeos y pide que se tomen medidas con las que "adelantarse" a los efectos que supondría una caída del turismo.