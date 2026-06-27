Mundial 2026, en directo hoy: 27 de junio, se cierra la fase de grupos con un Colombia - Portugal de madrugada
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Colombia - Portugal del Grupo K
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 27 de junio cerramos ya la fase de grupos con los últimos partidos de la tercera jornada. En este caso ponemos el foco en el Colombia - Portugal del Grupo K en Miami, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 1:30 horas peninsulares del domingo.
Frente a frente tenemos a dos selecciones que llegan en momentos distintos. Por un lado, Colombia se aseguró en el anterior partido ante RD Congo su presencia en dieciseisavos de final, pero no como primera de grupo, lo que le daría un cruce más accesible a priori. Por otra parte, Portugal celebró ante Uzbekistán una goleada (5-0) que le sirvió para ahuyentar fantasmas, pero aún no tiene el pase asegurado y necesita al menos puntuar. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española después de su partido contra Uruguay y su flamante pase a dieciseisavos, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:30 Llorente: “Estos partidos hay que ganarlos también”
Marcos Llorente pone en valor una victoria trabajada. El lateral español destaca que el equipo supo resistir la intensidad de un rival que se jugaba la clasificación y celebra el pase a octavos como primero de grupo.
“💪 “Estos partidos hay que ganarlos también”— Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026
🇪🇸 Marcos Llorente pone en valor una victoria trabajada. El lateral español destaca que el equipo supo resistir la intensidad de un rival que se jugaba la clasificación y celebra el pase a octavos como primero de grupo.#MundialRTVE… pic.twitter.com/Yluj4DZgLb“
11:15 Cucurella: “Hay partidos que hay que poner más garra”
Marc Cucurella reconoce que la selección española no ha estado lo fluida que esperaban, pero destaca la versatilidad del equipo y su capacidad de adaptación. Según el defensa, ha sido un partido difícil pero la victoria es merecida.
“🗣️“Hay partidos que hay que poner más garra”— Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026
Cucurella reconoce que la @sefutbol no ha estado lo fluida que esperaban, pero destaca la versatilidad del equipo y su capacidad de adaptación. Según el defensa, ha sido un partido difícil pero la victoria es merecida.🙌🏼🏆… pic.twitter.com/hi5yByjZAk“
11:00 Triunfal, pero no indemne
La victoria es algo para celebrar, pero en el 'debe' hay que poner las lesiones. La selección española llegó al Mundial con tres extremos 'tocados'. Uno de esos tres, Nico Williams, salió cojeando del estadio de Guadalajara. Otro que no estaba en esa lista, Yéremi Pino, se perderá el resto del campeonato. Queda por ver si Nico se recuperará y si Víctor Muñoz también llegará a tiempo a dieciseisavos.
“Tras la baja de Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino también salieron con problemas del partido ante Uruguay.— Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026
El primero se fue cojeando del estadio y el segundo, con el brazo en cabestrillo, puede haber dicho adiós al Mundial. #FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/AF1sR5Ws5c“
10:45 Baena, un héroe compasivo
El autor del gol de España fue Álex Baena, con la colaboración involuntaria del portero de Uruguay, Muslera. El centrocampista del Atlético de Madrid se mostró generoso con el meta en declaraciones a TVE.
“Baena echa un capote a Muslera tras su error en el gol: “el balón bota un poco raro”— Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026
🇪🇸🇺🇾 El mediocampista español marcó el único gol en el partido de España ante Uruguay que valió el primer puesto para la @SEFutbol #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aw7IXg4jFH“
10:30 Luis de la Fuente da por buena la victoria por la mínima ante Uruguay
El seleccionador de España atendió al micrófono de RTVE justo después del partido, todavía en el césped del Estadio Guadalajara, y se mostró "contento"· por haber sabido adaptarse al encuentro. "Hoy ha sido un partido que nos ha puesto a prueba. Hemos tenido que jugar un partido de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde, y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido".
10:15 Buenos días, España, estamos en dieciseisavos
Nunca una victoria fue tan fiel al adjetivo "trabajada". La intensidad y la dureza extrema de Uruguay pusieron a prueba a España, que supo salir viva -pero no indemne- y triunfal para lograr el pase a dieciseisavos como primera de grupo. Una buena noticia para la afición española: todos los partidos serán a las 21:00 horas. Crónica de Amanda Ramos y resumen en vídeo en RTVE Play.