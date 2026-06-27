Mundial 2026, en directo hoy: 27 de junio, se cierra la fase de grupos con un Colombia - Portugal de madrugada

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 27 de junio cerramos ya la fase de grupos con los últimos partidos de la tercera jornada. En este caso ponemos el foco en el Colombia - Portugal del Grupo K en Miami, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 1:30 horas peninsulares del domingo.

Frente a frente tenemos a dos selecciones que llegan en momentos distintos. Por un lado, Colombia se aseguró en el anterior partido ante RD Congo su presencia en dieciseisavos de final, pero no como primera de grupo, lo que le daría un cruce más accesible a priori. Por otra parte, Portugal celebró ante Uzbekistán una goleada (5-0) que le sirvió para ahuyentar fantasmas, pero aún no tiene el pase asegurado y necesita al menos puntuar. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española después de su partido contra Uruguay y su flamante pase a dieciseisavos, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.