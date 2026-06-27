Croacia - Ghana, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026
- Sigue en directo el minuto a minuto del partido desde Filadelfia a las 23:00h en RTVE.es
Croacia y Ghana afrontan este sábado un duelo decisivo en Filadelfia con un objetivo común, aunque desde posiciones muy diferentes. La tercera y última jornada del grupo L pondrá frente a frente por primera vez en la historia a dos selecciones que llegan con necesidades distintas: los balcánicos están obligados a ganar para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que a los africanos les basta un empate para sellar el billete a la siguiente ronda.
El contexto invita a pensar en un encuentro de estilos contrapuestos. Croacia tendrá que asumir el peso del juego desde el inicio, buscando abrir espacios ante un rival que ha hecho de la disciplina defensiva su principal argumento en este Mundial. Ghana, que todavía no ha encajado ningún gol en el torneo, ha demostrado que sabe competir desde el orden y esperar su momento para golpear.
En directo, Croacia vs Ghana | Mundial 2026
Once de Croacia
Zlatko Dalic saldrá con: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic; Vlasic, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina; Perisic y Budimir.
Once de Ghana
Carlos Queiroz iniciará con: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Thomas, Sibo, Owusu; Sulemana, Semenyo; Jordan Ayew.
Croacia, obligada a dar un paso al frente
La selección dirigida por Zlatko Dalić aterrizó en Norteamérica con el aval de una generación que continúa compitiendo al máximo nivel y con el recuerdo todavía reciente de la final del Mundial de 2018 y el tercer puesto conseguido en Catar 2022. Sin embargo, el torneo no ha sido sencillo para los croatas, que comenzaron con una dura derrota por 4-2 frente a Inglaterra antes de reaccionar con un trabajado triunfo por la mínima ante Panamá gracias al tanto de Ante Budimir.
Ese triunfo permitió a Croacia mantenerse con vida, aunque también dejó claro que el equipo sigue lejos de la solidez que mostró durante la fase de clasificación europea. Con Luka Modrić como gran referencia a sus 40 años y tras alcanzar las 200 internacionalidades en el último encuentro, los balcánicos volverán a apoyarse en la experiencia de su capitán para dirigir un partido en el que no tendrán margen para la especulación.
La buena noticia para Dalić es que podrá contar con toda la plantilla disponible. Además, la entrada de Budimir y Kramarić tras el descanso frente a Panamá cambió el partido, por lo que ambos aspiran a tener un papel protagonista.
Ghana quiere culminar la sorpresa
Pocos esperaban el rendimiento que está ofreciendo Ghana en esta Copa del Mundo. Después de una preparación marcada por varias derrotas, el conjunto de Carlos Queiroz ha transformado por completo su imagen para convertirse en una de las selecciones más sólidas del campeonato. El agónico triunfo frente a Panamá y el meritorio empate sin goles ante Inglaterra han situado a las Black Stars en una posición privilegiada antes de la última jornada.
El técnico portugués, con una amplia experiencia en los Mundiales, ha construido un bloque muy compacto que concede muy pocas ocasiones y que se siente cómodo defendiendo cerca de su área. Esa fortaleza será nuevamente su principal baza frente a una Croacia obligada a asumir riesgos.
Ghana, eso sí, seguirá sin poder contar con el guardameta Lawrence Ati-Zigi, lesionado en el debut, ni con Mohammed Kudus, ausente durante todo el torneo. Benjamin Asare volverá a ocupar la portería tras mantener la meta a cero frente a Inglaterra, mientras que Thomas Partey, ya recuperado tras perderse el estreno, será una pieza clave para sostener el centro del campo y tratar de frenar la influencia de Modrić y Mateo Kovačić.
Será, además, un enfrentamiento inédito entre dos selecciones que nunca antes se habían visto las caras. La combinación entre la calidad técnica del conjunto balcánico y la fortaleza física del cuadro africano promete un partido de máxima tensión, condicionado por la clasificación y en el que un solo detalle puede terminar marcando el futuro de ambos equipos en este Mundial.