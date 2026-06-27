Croacia - Ghana, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026

Croacia y Ghana afrontan este sábado un duelo decisivo en Filadelfia con un objetivo común, aunque desde posiciones muy diferentes. La tercera y última jornada del grupo L pondrá frente a frente por primera vez en la historia a dos selecciones que llegan con necesidades distintas: los balcánicos están obligados a ganar para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que a los africanos les basta un empate para sellar el billete a la siguiente ronda.

El contexto invita a pensar en un encuentro de estilos contrapuestos. Croacia tendrá que asumir el peso del juego desde el inicio, buscando abrir espacios ante un rival que ha hecho de la disciplina defensiva su principal argumento en este Mundial. Ghana, que todavía no ha encajado ningún gol en el torneo, ha demostrado que sabe competir desde el orden y esperar su momento para golpear.

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Once de Croacia Zlatko Dalic saldrá con: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic; Vlasic, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina; Perisic y Budimir.

Once de Ghana Carlos Queiroz iniciará con: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Thomas, Sibo, Owusu; Sulemana, Semenyo; Jordan Ayew.

Croacia, obligada a dar un paso al frente La selección dirigida por Zlatko Dalić aterrizó en Norteamérica con el aval de una generación que continúa compitiendo al máximo nivel y con el recuerdo todavía reciente de la final del Mundial de 2018 y el tercer puesto conseguido en Catar 2022. Sin embargo, el torneo no ha sido sencillo para los croatas, que comenzaron con una dura derrota por 4-2 frente a Inglaterra antes de reaccionar con un trabajado triunfo por la mínima ante Panamá gracias al tanto de Ante Budimir. Ese triunfo permitió a Croacia mantenerse con vida, aunque también dejó claro que el equipo sigue lejos de la solidez que mostró durante la fase de clasificación europea. Con Luka Modrić como gran referencia a sus 40 años y tras alcanzar las 200 internacionalidades en el último encuentro, los balcánicos volverán a apoyarse en la experiencia de su capitán para dirigir un partido en el que no tendrán margen para la especulación. La buena noticia para Dalić es que podrá contar con toda la plantilla disponible. Además, la entrada de Budimir y Kramarić tras el descanso frente a Panamá cambió el partido, por lo que ambos aspiran a tener un papel protagonista.