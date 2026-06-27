Roberto Martínez y el "fascinante desafío" de conjugar el talento de la medular portugesa

Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y el "desafío táctico" de convertir en juego colectivo sus virtudes individuales: ese es el gran objetivo que se ha marcado Roberto Martínez para el Colombia-Portugal, uno de los partidos más atractivos y esperados de la primera fase del Mundial.

El entrenador de la selección lusa ha reconocido que, pese a contar con "probablemente los mejores jugadores del mundo en sus posiciones", resulta "un desafío conseguir el equilibrio correcto" y poder "dar libertad dentro de la estructura". Cierto es que el juego desplegado hasta ahora por el luminoso centro del campo portugués está lejos de las expectativas creadas, y Martínez no oculta que por su cabeza no pasa otra cosa que conseguir sacar el mejor rendimiento de una línea envidiable sobre el papel, "diluida" sobre el césped, como apunta Paco Caro, narrador de TVE.

"La verdadera fuerza de usar el talento individual de estos jugadores en la misma zona del campo es fascinante", abundó el entrenador español en la rueda de prensa previa oficial del partido de este sábado en Miami, donde Colombia jugará prácticamente como si estuviera en casa, por la enorme afluencia de aficionados 'cafeteros' a la ciudad de Florida.