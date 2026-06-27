Roberto Martínez y el "fascinante desafío" de conjugar el talento de la medular portugesa
- El entrenador español admite las dificultades para encontrar "el equilibrio perfecto" en su centro del campo
- Colombia - Portugal en directo, madrugada del sábado al domingo a las 01:30h. en La 1 y RTVE Play
Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y el "desafío táctico" de convertir en juego colectivo sus virtudes individuales: ese es el gran objetivo que se ha marcado Roberto Martínez para el Colombia-Portugal, uno de los partidos más atractivos y esperados de la primera fase del Mundial.
El entrenador de la selección lusa ha reconocido que, pese a contar con "probablemente los mejores jugadores del mundo en sus posiciones", resulta "un desafío conseguir el equilibrio correcto" y poder "dar libertad dentro de la estructura". Cierto es que el juego desplegado hasta ahora por el luminoso centro del campo portugués está lejos de las expectativas creadas, y Martínez no oculta que por su cabeza no pasa otra cosa que conseguir sacar el mejor rendimiento de una línea envidiable sobre el papel, "diluida" sobre el césped, como apunta Paco Caro, narrador de TVE.
"La verdadera fuerza de usar el talento individual de estos jugadores en la misma zona del campo es fascinante", abundó el entrenador español en la rueda de prensa previa oficial del partido de este sábado en Miami, donde Colombia jugará prácticamente como si estuviera en casa, por la enorme afluencia de aficionados 'cafeteros' a la ciudad de Florida.
"Tienes que abrir la puerta al talento"
El potencial de la medular lusa es algo fuera de toda duda. Dos de sus jugadores, Vitinha y Joao Neves, se encuentran en el 'Top 10' de jugadores más valorados del Mundial según Transfermarkt, con 140 millones cada uno. Ambos, que ya han llevado al PSG a lo más alto de Europa, son el motor de una Portugal que aspira a todo en este Mundial. Para lograrlo, deberá terminar de conjugar la calidad de la joven dupla 'parisina', con la parte más veterana de la zona de creación lusa: Bruno Fernandes y Bernardo Silva.
"Cuando llegué a la selección en 2023, Vitinha no estaba en el equipo. Fue fascinante ver surgir el talento joven", analizó Roberto Martínez. "Después llegó Joao Neves", añade, y recuerda que desde la llegada de ambos el reto fue aunar talento con los cuatro: "Bernardo y Bruno tenían una relación muy fuerte, y después tuvimos que encontrar la manera de abrir espacio para Vitinha. Tienes que abrir la puerta al talento".
"Entonces llegó Joao Neves, que tiene un perfil completamente diferente", finalizó Martínez, al que se le acumulan los quilates, pero no termina de dar con la tecla para convertir un centro del campo de equipo 'all star' en un centro del campo de un equipo aspirante a proclamarse campeón del mundo en Nueva York.