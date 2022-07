España ha logrado diecisiete medallas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, igualando a las preseas conseguidas en los de Río 2016. Tres de oro, en tiro olímpico, kárate kata y escalada; ocho de plata, en taekwondo, piragüismo eslalon, piragüismo K1, K4, gimnasia, kárate kata, waterpolo y fútbol y seis de bronce, en mountain bike, tenis, atletismo, Finn y 470 en vela y balonmano. La delegación española culmina su participación en Tokio en el puesto 22 del medallero general, siendo el peor puesto para nuestro país desde Sídney 2000, cuando quedamos en el puesto 25.

Los protagonistas con oro fueron Alberto Fernández y Fátima Gálvez, con su oro en la prueba mixta de foso, en tiro olímpico. Sandra Sánchez con su oro en kata, en el estreno del kàrate en Juegos Olímpicos. El escalador de 18 años Alberto Ginés López que se colgó el oro en escalada.

Hablando en plata, la joven Adriana Cerezo y la veterana Maialen Chourraut, con 21 años de diferencia entre ellas, lograron dos platas, en -49 kg de taekwondo y en K-1 de piragüismo eslalon, respectivamente, y la tercera fue de Ray Zapata en suelo en gimnasia. La piragüista Teresa Portela se llevó la medalla de plata. El karateca Damián Quintero se llevó la medalla de plata en kata. El botín de platas lo completó el equipo K-4 500m de piragüismo de velocidad, una prueba que debutaba en los Juegos, y que está compuesto por Saúl Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Las últimas protagonistas en alzarse con la plata fueron la selección española de waterpolo, tras caer ante Estados Unidos. y La Rojita en fútbol, perdiendo ante Brasil en la final por 2-1 en la prórroga.

Los bronces fueron para David Valero en bicicleta de montaña, para Pablo Carreño en tenis, para Ana Peleteiro en triple salto, Joan Cardona en la clase Finn de vela y el bronce para los Hispanos en balonmano.

Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez, bronce en 470

La vela otorgó la décima medalla a la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokyo, con el bronce logrado por los regatistas Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez en la 'Medal Race' de la clase 470.

01.02 min Los regatistas españoles Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez se han colgado un bronce con sabor a oro tras acabar quintos en la 'Medal Race' de la clase 470 en Tokyo 2020 y terceros en la general.

Nada más llegar a tierra, los españoles mostraron su inmensa alegría por alcanzar el objetivo de subirse a un podio olímpico, algo que llevan persiguiendo muchos años. "Llevamos sacrificando muchas cosas, cinco años sacrificándonos para llegar aquí", han explicado los dos regastista, nuevos medallistas olímpicos, Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez.

"Queremos agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado a estar aquí, porque ha sido un camino muy largo y difícil. En mi casa esto se ha vivido como un proyecto familiar, ellos venían del mundo del deporte y no querían que compitiera... por suerte, no les salió bien. Siempre me han dado facilidades y me han llevado a navegar. Esto es un premio para toda España, venimos de un año muy difícil y esta medalla va para todo nuestro país", explicó Jordi Xammar ante los micrófonos de TVE.