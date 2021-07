Tokio 2020

La palista española Maialen Chourraut, vigente campeona olímpica, ha quedado segunda en la final de K-1 eslalon, obteniendo así su tercera medalla olímpica y también la tercera de España en Tokyo 2020. La guipuzcoana se ha quedado cerca de revalidar el oro de Río 2016 con un tiempo de 106,63 segundos, solo por detrás de la alemana Ricarda Funk -105,50 segundos-.

En el Centro de Eslalon de Kasai, la deportista vasca, número siete del ranking mundial, ha realizado una bajada sólida sin penalizaciones, que le ha permitido hacer historia en el piragüismo de aguas bravas haciéndose con todos los metales olímpicos: bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y ahora, plata en Tokyo 2020.

"La medalla que faltaba"

Nada más recibir la plata cosechada en Tokio, Maialen Chourraut ha atendido al micrófono de RTVE para celebrar el haber conseguido "la medalla que faltaba en la colección olímpica".

La guipuzcoana 'ha remontado' su posición en semifinales, séptima, para no solo subir al podio, sino rozar el oro: "Yo no tiro la toalla hasta el final, le doy muchas vueltas a las cosas, lo peleo mucho". Ella misma reconoce que "no venía como la más rápida a estos juegos", pero su experiencia en las grandes citas le ha permitido obtener otro éxito para la delegación española.

Maialen, a sus 38 años, ha destacado que han sido los Juegos Olímpicos más difíciles para ella, al tener que separarse de su hija Ane y tras "un ciclo olímpico muy potente" de cinco años: "Nos hemos tropezado muchas veces y nos hemos levantado".