La atleta española Ana Peleteiro ha batido el récord de España de triple salto en la final olímpica de Tokyo 2020 con una marca de 14.87 superando el anterior registro de 14.73 establecido por ella misma en Glasgow 2019 y logra la medalla de bronce en la noche estelar de Yulimar Rojas que estableció un nuevo récord del mundo con 15.67.

El foso del salto en el estadio olímpico coronó a la atleta venezolana Yulimar Roja que estableció un nuevo récord del mundo en su último intento (15.67) después de abrir la competición con récord olímpico (15.41).

Bajo la atenta mirada de su entrenador Iván Pedroso, la gallega llegó en su primer intento hasta los 14.55, a solo 7 centímetros de su marca personal conseguida este pasado viernes para meterse en la final, pero logró mejorar en el segundo intento con nueva plusmarca nacional, marca que le situaba en la cuarta plaza de la final por detrás de la venezolana Yulimar Rojas (15.41) con nuevo récord olímpico, la portuguesa Patricia Mamona (15.01), récord nacional y la jamaicana Shanieka Rickets (14.84).

Lanzaba el grito al cielo tokiota la gallega antes de afrontar su segundo despegue en el foso para aterrizar con la mejor marca de siempre después del aviso de la clasifcación del pasado viernes con 14.62 para avisar que disputaría la final con garras, dientes y cuchillos, algo que ha cumplió con creces una vez superada el ecuador de la prueba antes de hacer nulo en el tercer intento.

Torcía el gesto la española tras aterrizar en los 14.63 antes de batir de nuevo el récord de España con un salto de 14.87 que le permitía superar los 14.84 de Rickets y convertirse en la tercera atleta española en lograr una medalla olímpica tras el oro de Ruth Beitia en salto de altura en Río 2016 y María Vasco en 20 kilómetros marcha en Sídney 2000.

"Va por tí Iván", gritaba la atleta española antes de inciar el despegue hacia la medalla olímpica para firmar los 14.87 que le permiten entrar en el olimpo del atletismo español coronando una trayectoria espectacular.

No acabaron ahí las emociones en el foso del triple. En su último intento emergió la figura de Yuimar Rojas para batir el récord mundial para tocar el cielo de Tokio con un vuelo estratosférico de 15.67 que la corona como doble plusmarquista mundial tras atesorar también la mejor marca bajo techo con 15.43 lograda en Madrid en febrero de 2020.

Ana Peleteiro: "No me voy a acomodar, quiero más"

Tokyo 2020 | Ana Peleteiro, tras su medalla: "No me voy a acomodar, quiero más, dejar mi legado"

La flamante medallista olímpica Ana Peleterio madó un mensaje motivador apelando a la superación deportiva y personal para resolver los retos que hay por delante. "Los 15 metros están ahí, no me quiero acomodar, incluso cuando todo el mundo me decían en 2016 no valía para esto viendo los Juegos de Río desde casa he demostrado que todo es posible".

“Los 15 metros están ahí“

Tengo un equipo maravilloso y gracias a ese equipo estoy aquí. Podría decir que es gracias a mi esfuerzo, a todas las horas dedicadas, pero ya te puedes esforzar mucho que si no estas en el sitio correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, no funciona", continuó Peleteiro, en declaraciones a TVE.

La atleta gallega desveló que antes de competir en Tokio el doctor de la delegación española ya la advirtió de sus posibilidades: "Me dijo, tu eres la elegida y tendrás esa palmada de Dios".

Peleteiro, entrenada por el cubano Iván Pedroso, al igual que Yulimar Rojas, se mostró exultante tras su medalla de bronce. "Por fin puedo decir que soy medallista olímpica. Llevo toda una vida soñando con ello y ahora no puedo parar de llorar", concluyó.