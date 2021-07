Adriana Cerezo, la taekwondista de apenas 17 años que ha ganado la primera medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, se ha consagrado este sábado como una estrella del deporte cuando apenas ha terminado sus estudios de bachillerato: su fiereza competitiva, su madurez y su desparpajo han encandilado a los aficionados, que han seguido entusiasmados el combate final de la categoría de menos de 49 kilos, en el que solo una reacción desesperada de la campeona mundial, la tailandesa Panipak Tha Wongpattanakit, le ha apartado del oro.

“No he ganado la plata, he perdido la de oro y lo único que me sale es dar las gracias a todo el mundo“

"Contenta..., no del todo. Un poco agridulce, porque al final lo que acabas de hacer es perder la medalla de oro. No he ganado la plata, he perdido la de oro y lo único que me sale es dar las gracias a todo el mundo", admitía en declaraciones a RTVE poco después de recibir una medalla de plata que, pese a todo, es un hito histórico para el taekwondo -séptima medalla desde que se incorporó al programa olímpico en Sidney 2000, tercera de una mujer- y para el deporte español.

01.10 min Adriana Cerezo, plata olímpica: "Me llevo la ilusión de la gente que hay detrás" - ver ahora

Así lo han reconocido desde sus compañeros deportistas hasta la Casa Real, más aún si se tiene en cuenta la juventud de Cerezo, que lleva desde los cuatro años practicando taekwondo y que este año, sin haber alcanzado la mayoría de edad, ha ganado el Campeonato de Europa de su categoría en su primera participación y se ha colgado una plata en su debut olímpico.

Una pasión inspirada por su abuelo Nacida en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, Adriana empezó en el taekwondo animada por su abuelo materno y sin que sus padres lo supieran, tal como contaba a Gemma Mengual hace unas semanas en España Directo: "Cuando tuve el primer examen de cinturón, ya les avisó mi abuelo y vinieron a sacar fotos". 03.35 min España Directo - Gemma Mengual y Adriana Cerezo entrenan juntas taekwondo Su madre, Mar Iglesias, se justificaba este sábado en declaraciones a Teledeporte, poco después de que su hija se clasificase para la final: "Era muy pequeñita y no me gustaba que hiciera un deporte de pegarse. Con mi padre veía películas de Jackie Chan, de artes marciales, y la bajó a un gimnasio, pero no nos dijo nada. Y cuando la vimos examinarse para su primer cinturón, vimos la imagen que habéis visto, esa sonrisa feliz". La pandemia de coronavirus, que para tantos deportistas ha supuesto un perjuicio, ha facilitado en cambio que Cerezo pueda participar en Tokyo 2020, ya que hace poco más de un año que debutó en categoría absoluta y en mayo se ganó una plaza en el preolímpico, el fruto de sus entrenamientos en el Club Hankuk de San Sebastián de los Reyes. Todo ello mientras terminaba la secundaria -quiere estudiar bioquímica o biología sanitaria y se presentó a la selectividad antes de viajar a Tokio-: "Por las mañanas, instituto, y por las tardes, entrenar", resumía hace pocos días. 07.40 min Los padres de Adriana Cerezo celebran el pase a la final de la madrileña: "Estamos viviendo un sueño" - Ver ahora