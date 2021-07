Adriana Cerezo, en RTVE: "Es una sensación increíble"

La taekwondista Adriana Cerezo, después de colgarse la plata en Tokyo 2020, la primera medalla de España en estos Juegos, se ha mostrado feliz ante los micrófonos de RTVE pese al "sabor agridulce" de haber perdido la medalla de oro en los últimos segundos.

[Lo mejor del combate de plata de Cerezo, en RTVE Play]

"Hay que hacerse a la idea y ahora lo que me sale es darle las gracias a todo el mundo, es una sensación increíble... me llevo la ilusión de toda la gente que hay detrás", ha explicado.

"Ella me ha ganado, es la campeona olímpica y se lo merece. Siempre la he visto como una fan y ha sido un placer haber podido pelear con ella", añadió.

La plata olímpica ha reiterado su agradecimiento a la afición, porque "se ha levantado a esa hora para un deporte que no tiene mucha visibilidad". "Si los españoles han vibrado conmigo, yo he vibrado con ellos". Y, cómo no, los que más han vibrado han sido sus padres: "Sé que ellos están muy contentos y orgullosos, espero que lo hayan disfrutado y no lo hayan sufrido".

A sus 17 años, Cerezo asegura que en su trayectoria "hay techo, pero no sabemos donde, hay que encontrarlo".