Así hemos contado la jornada en la que el Barça ha ganado la final de Copa al Athletic

En unos minutos arrancará la sesión oficial de los entrenamientos de Moto3 del GP de Portugal. Esta mañana hemos tenido que lamentar el accidente del excampeón de esa categoría y hoy piloto de MotoGP, Jorge Martin. Se perderá lo que resta de competición hoy y mañana.

“Medical Info Update 📋Rider #89 @88jorgemartin has been declared unfit with a head contusion, right hand and ankle contusion. He will be transferred to hospital for further medical checks#PortugueseGP 🇵🇹“